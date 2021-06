Congo-Kinshasa/Congo-Brazzaville: 56e Coupe du Congo de football - DCMP dégage FC MK,Céleste sort Rangers

La 56e Coupe du Congo de football se poursuit à Kinshasa. Dans la zone de développement ouest, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a sorti de son chemin, le 14 juin, au stade des Martyrs, le FC MK par deux buts à zéro.

Le Congolais de Brazzaville Ngouelou et le Nigérian Peter Kolawole ont inscrit les deux buts des Immaculés de Kinshasa qui se qualifient pour le tour suivant de ces éliminatoires de la deuxième compétition nationale de football.

Dans un autre match, la formation du FC Céleste de Mbandaka dans la province de l'Equateur a surpris l'AC Rangers de Kinshasa par un but à zéro, grâce à un but de l'attaquant Joël Ndembo Kalambayi à la 72e minute. Le club de Mbandaka rencontrera au prochain tour le DCMP. Et le mardi au stade des Martyrs, le FC Système de l'Entente provinciale de football de Kinshasa a éliminé le FC Albino de la province du Congo centrale par deux buts à zéro.

Ce même mardi, le programme prévoyait une rencontre de la zone de développement centre-sud, notamment FC Kayembe contre AC Ima Kafubu, et dans la zone de développement est, les matchs Oc Bukavu Dawa contre Etoile du Kivu et l'AS Mapenzi face à AS Nyuki de Butembo.