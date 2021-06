Madagascar: Rallye ASACM - Faniry Rasoamaromaka en épouvantail !

Changement de décor pour le Rallye ASACM devenu de plus en plus relévé avec l'arrivée de puissantes voitures. Une authentique voiture de rallye en fait puisqu'il s'agit de la 206 WRC du regretté Le Roi Lion et confiée aux mains expertes de Faniry Rasoamaromaka qui fait logiquement partie des favoris voire le favori tout court tant le jeune maitrise de mieux en mieux le sujet. Le Rallye ASACM verra

Les frères Rasoamaromakavo vont prendre le devant de la scène avec de belles voitures de course. Si Faniry sera au volant de la 206 WRC, Mika sera à bord de la 208. Et avec cette fougue héritée de leur père, les deux jumeaux sont bien capables de s'imposer dans ce rallye quelque peu raccourci car il va se jouer sur 187km en deux étapes et 9 épreuves spéciales. La bataille ou plutôt la guerre se tient à Ambohimiadana et ses environs et pour la plupart sur des pistes nouvellement traçées.

Si le statut de favori de Faniry qui hérite également du navigateur de son père Hery Be en l'occurrence l'expérimenté Fafah, ne se discute pas, il n'aura pas pour autant la partie facile. Dans les 39 équipages qui prendront le départ, figurent en effet des champions en puissance tels Rivo et Ando sur leur Subaru. C'est à bord d'une autre Subaru Impreza que Tahina et Ranto vont tenter de brouiller les cartes. Mathieu Andrianjafy sera aussi à bord d'une Subaru dans le but de se rappeler à nos bons souvenirs et pour peu qu'il parvient à franchir la ligne.

Parmi les voitures de la classe M12, on notera aussi la présence de la Mitsubishi Lancer Evo X d'Yves de TMF Rally. Un club qui n'entend pas céder pour marquer de ses empreintes cette reprise du rallye à Madagascar. Mais dans la liste des vainqueurs potentiels, on se gardera de sous-estimer Olivier sur une C2 de compétition. Parmi les surprises du chef, on citera la Land Rover Defender d'Anjabob chez les T2. Pour couronner le tout, il y aura deux Polaris RZR dans un lot assez composé mais marqué par la seule catégorie en R5 de Mika Rasoamaromaka.