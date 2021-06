Madagascar: Web festival - Fenoamby figure parmi les participants

Le collectif « Paroles et Musiques » lance son premier festival Web intitulé « Paroles et Musique 2021 » qui se tiendra les 17, 18, 19 et 20 juin. Ce sera une découverte de l'univers des différents artistes et intervenants membres du collectif, au travers de rencontres musicales en visioconférence, et de webinaires.

Le festival Web « Paroles et Musiques » est une levée de fonds. Elle soutient ainsi l'action et les projets coopératifs du collectif « Paroles et Musiques ». Ce collectif regroupe des artistes et des consultants, toutes disciplines confondues. Il a la volonté de rompre l'isolement, et de créer des valeurs, de la richesse pour un monde solidaire, toujours plus humain.

Parmi les artistes figure le griot d'Ampanifiana, Marius Fenoamby. Auteur-compositeur et multi-instrumentiste (Kabossy, Valiha, Marovany, Guitare et Harmonica, accordéon diatonique, Blap , percussionniste, batteur), Paul Marius Fontaine est originaire du nord-est de Madagascar, né à Ampanefena entre Sambava et Vohémar. Il commence à chanter en tant qu'enfant de chœur dans l'Eglise catholique d'Ampanefena, et à jouer de la batterie à l'âge de 11 ans, avec le groupe Paroka dans la brousse d'Ampanefena (Ankotoba), un village de cultivateurs de vanille, café , riz et d'éleveurs de zébus.

La distraction après le travail, c'est de gratter le kabossy en chantant la vie, la joie et l'amour. En grandissant, il fréquente plusieurs orchestres de bal comme The Thunders ,The Spiders , Les Super-Jazz , Les 7 aigles , Les Anges noir , Tropical de Diego. Il quitte Madagascar en 1982 pour rejoindre sa famille à l'île de la Réunion. Réunionnais d'adoption, chanteur charismatique aux registres multiples, de la complainte au salegy (rythme 6/8 le plus endiablé et le plus populaire à Madagascar), en passant par le reggassy (reggae malgache), le Maloya de l'île de la Réunion et le rock zoulou d'Afrique du Sud. Il forme le groupe Fenoamby fin 89.

Avec cinq albums, Fenoamby se fait très vite une réputation dans tout l'Océan Indien, poursuit une carrière internationale et s'installe en France en 1998. Variant les rythmes, Fenoamby est le porte flambeau de l'Ile rouge de Madagascar et plus largement de l'Océan Indien. Il montera sur la scène virtuelle le 19 juin (10:00 - 11:30 UTC+0). Il jouera ses titres comme Alako, ou Sarah. Bien entendu les fans de reggassy vont se régaler.