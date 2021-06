Madagascar: Andriantsitohaina-Ramanambitana - Don pour les lavandières d'Antohamadinika

Le sénateur Richard Ramanambitana et le maire Naina Andriantsitohaina ont apporté leur soutien aux habitants d' Antohomadinika.

Le sénateur Richard Ramanambitana, son équipe ainsi que le maire de la capitale Naina Andriantsitohaina ont fait une descente sur terrain dans le fokontany d'Antohamadinika du 1er arrondissement pour constater la réalité. Les lavandières du fokontany sont venues nombreuses, lors de cette visite du sénateur et du maire. Ce fut l'occasion pour ces deux personnalités d'octroyer du matériel à ces dernières. Citons en particulier un bassin lavoir flambant neuf. Lors de leurs différentes interventions, le sénateur et le maire ont souligné l'appartenance de ces réalisations à la concrétisation des « Velirano » du président Andry Rajoelina et du « Veliranon'Iarivo ».

Efforts fournis. Le sénateur estime, en outre, que les différents responsables, en ce qui les concerne, veillent au bien-être de leurs concitoyens. Le fondateur de « Isika miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina » (IFI) n'a pas manqué de louer les efforts fournis par le pouvoir central placé sous l'égide du président de la République, notamment lors du colloque régional Emergence Sud Madagascar. Il a cité par exemple, l'obtention de 40 millions de dollars de la part du gouvernement américain, lundi dernier.

Conviction. Le sénateur n'a pas non plus oublié de mentionner les réalisations du maire de la capitale. Il s'agit notamment de la construction de marchés, de bassins lavoirs, de borne-fontaines et du ramassage des ordures. En tant que sénateur, et jouant le rôle de parrain des Collectivités Territoriales Décentralisées, il a déclaré que « nous sommes liés par la réalisation des Velirano et notre conviction à travailler ensemble sur ce point ». Notons que la tournée de ce membre de la Chambre haute ne s'arrêtera pas là, il a l'intention de visiter d'autres localités.