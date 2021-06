Madagascar: Football - Début de la Telma Coupe et la THB Ligue des champions

Après une saison presque blanche, la Fédération malgache de football (FMF) a décidé de reprendre à nouveau les compétitions nationales. Les programmes de la Telma Coupe et la THB Ligue des Champions édition 2021 sont désormais connus.

Ça y est ! La Fédération malgache de football a publié le calendrier de la Coupe et du Championnat national. Madagascar n'avait ni champion ni vainqueur puisque la compétition n'était pas arrivée à son terme en raison de contraintes de temps. Espérons que ce ne sera plus la même situation cette année.

Pour la Telma Coupe de Madagascar, la compétition débutera le 27 juin prochain et s'étalera pendant deux mois notamment jusqu'au 22 août. La date des inscriptions a été clôturée hier. Selon les explications, environ 70 clubs participeront au premier tour des phases préliminaires. Le second tour est programmé les 3 et 4 juillet. A l'issue de ces journées, 32 équipes s'affronteront pour les seizièmes de finale les 17 et 18 juillet, avec les équipes de la Pro League qui intègreront la course à partir de cette étape. Les huitièmes de finale se joueront le week-end du 24 et 25 juillet, tandis que les quarts sont prévus s'étaler le 1er août. Les demi-finales se dérouleront une semaine avant la grande finale du 22 août.

Quant à la THB Ligue des champions, l'édition 2021 commencera le 09 juillet 2021. « Le système reste le même que les précédentes éditions. Les champions de chaque ligue représenteront leur ligue respective. On tirera au sort, parmi les 22 ligues, les 2 clubs qui ramèneront le nombre à 24 participants », peut-on lire du communiqué de la FMF. Le droit d'engagement est fixé à 500.000Ar. Les inscriptions des clubs et des joueurs s'effectuent sur le site sigi.fmf.mg. Seuls les clubs et les joueurs enregistrés sont autorisés à y participer.

Concernant la licence des joueurs, la FMF a adopté une politique d'enregistrement des acteurs de football dans le système SIGI depuis l'année 2020. « Nous sollicitons toutes les ligues de football à y inscrire leurs clubs, ainsi que leurs joueurs en vue de bénéficier de la nouvelle licence électronique. Après inscription des clubs, les ligues peuvent faire la demande de licence directement auprès de la FMF. Tous les engagements aux compétitions de la fédération seront désormais traités par le même système», indique le communiqué.

Sur la mutation des joueurs, l'instance nationale a expliqué que « les mutations au niveau des ligues affiliées à la FMF s'effectueront du 1er au 30 Septembre 2021. Toutefois, suite au retard pour des raisons indépendantes de notre volonté, une période de mutation exceptionnelle est autorisée du 16 au 23 juin 2021 ».