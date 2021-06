Madagascar: Me Willy Razafinjatovo - Critiques à l'encontre du régime

Me Willy Razafinjatovo a été critique envers le chef de l'Etat.

Me Willy Razafinjatovo, alias Olala, a tenu une conférence de presse, hier, à son domicile à Ankadifotsy. Sa rencontre avec la presse était principalement axée sur les récentes déclarations du président de la République. Il estime en effet, que les déclarations de ce dernier ne reflètent pas la réalité. Olala a ainsi cité, entre autres, que la RN13 part de Taolagnaro à Ihosy mais non pas de Taolagnaro à Ambovombe comme l'avait dit le président. La RN10 n'a pas non plus manqué à ses critiques en soulignant que les affirmations du président ne correspondaient pas à la réalité.

A propos du pipeline, Olala de citer que le projet remonte au mandat de Hery Rajaonarimampianina. Il pense ainsi qu'« on ne fait que répéter ce qu'ont fait les autres. Il ne faudrait pas faire les choses à moitié ». En un mot, Me Willy Razafinjatovo a particulièrement critiqué le régime, et le président de la République en particulier.