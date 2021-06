Maroc: Société Générale Maroc lance sa radio interne "ANTOUM RADIO"

Casablanca — Société Générale Maroc a annoncé le lancement de "ANTOUM RADIO", une radio interne qui met à l'honneur ses collaborateurs sur l'ensemble du territoire national.

"Fidèle à l'esprit d'innovation qui fait partie intégrante de son ADN, Société Générale Maroc est fière d'annoncer le lancement de ANTOUM RADIO. Par ce nouveau canal de communication interne, Société Générale Maroc vise à promouvoir l'actualité de la banque et à renforcer les liens solides qui unissent ses collaborateurs sur l'ensemble du territoire national", a indiqué le Groupe dans un communiqué.

"ANTOUM RADIO" sera à l'écoute de chacun d'entre eux en se fixant pour vocation de les accompagner et de valoriser leurs parcours, leur apport et leur quotidien, ajoute la même source.

Le choix d'une radio en tant que nouveau support de communication interne n'est pas anodin, souligne le communiqué, notant que la radio a, en effet, démontré son très fort impact quand il s'agit de véhiculer l'information sous un format concis et agréable.

"C'est également un canal à dimension humaine, qui confère une réelle proximité et contribue ainsi à fédérer l'ensemble des collaborateurs autour des valeurs qui nous unissent: responsabilité, engagement, esprit d'équipe et innovation", fait savoir la Banque.

"ANTOUM RADIO concrétise notre volonté de moderniser nos canaux de communication tout en les recentrant autour de l'élément humain, qui demeure le capital le plus précieux de Société Générale Maroc", a déclaré, à cette occasion, Hind Khatir, Directrice Communication et Membre du Comex de Société Générale Maroc, citée dans le communiqué.

"Pensée pour être à l'écoute et au service de nos collaborateurs, cette radio interne privilégie la proximité et le partage, vient renforcer les synergies entre les différents départements de la banque. C'est un outil de communication fédérateur et créateur de sens", a soutenu Mme Khatir.

"C'est avec une grande satisfaction que nous lançons ANTOUM RADIO, notre radio interne dont les collaborateurs seront les principaux protagonistes. En optant pour ce canal innovant de communication, Société Générale Maroc vise à renforcer les liens qui unissent notre grande famille", a indiqué, pour sa part, Olivier Joulain, Directeur des ressources humaines et membre du Comex de Société Générale Maroc.

Diffusée via l'intranet de la banque et accessible sur ordinateur, tablette et smartphone, et alternant des émissions interactives avec des podcasts, "ANTOUM RADIO" se veut un canal de communication interne pensé pour le collaborateur.

Elle proposera un contenu riche et diversifié qui traitera notamment de l'actualité de Société Générale Maroc, de la valorisation des métiers et des parcours professionnels, des thématiques RH ainsi que du bien- être des collaborateurs au sens large.

Le divertissement sera aussi une composante importante de "ANTOUM RADIO", notamment à travers des challenges, quiz et jeux interactifs et une programmation musicale dans l'air du temps.