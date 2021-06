Afrique de l'Ouest: BRVM - La baisse de la capitalisation du marché des obligations toujours de mise

La baisse de la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) entamée depuis le 11 juin 2021, s'est poursuivie au terme de la séance de cotation de ce mardi 15 juin 2021.

Cette capitalisation s'est située à 6658,549 milliards FCFA contre 6664,185 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 5,636 milliards FCFA.

Celle du marché des actions s'est élevée à 4819,392 milliards de FCFA contre 4813,398 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 5,994 milliards de FCFA.

La valeur totale des transactions est en hausse de 178,644 millions, s'établissant à 403,091 millions FCFA contre 224,447 millions FCFA la veille.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a progressé de 0,32% à 132,84points contre 132,42 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), s'est retrouvé avec une hausse de 0,13% à 160,14 points contre 159,94 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par ordre d'importance par les valeurs ci-après : Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 1.730 FCFA), Total Sénégal (plus 7,23% à 1.705FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,25% à 340 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 5,66% à 280 FCFA) et SIB Côte d'Ivoire (plus 3,60% à 3 450 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les valeurs suivantes : SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 715 FCFA), Servair Abidjan (moins 6,81% à 1 095 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 4% à 720 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 3,99% à 4.215 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (moins 3,98% à 3.255 FCFA).