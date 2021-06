Cote d'Ivoire: 372 concours pour recruter 11874 agents en 2021 anne-désirée ouloto invite à arrêter d'exercer des pressions sur elle et ses collaborateurs

Dernère publication 16/06/2021 à 01:32 min

Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le mardi 15 juin 2021, a appelé les ivoiriens à arrêter d'exercer des pressions sur ses collaborateurs et même sur elle.

Procédant au lancement des concours administratifs pour l'année 2021, la ministre Anne-Désirée Ouloto a dit : "J'invite les ivoiriens à arrêter d'exercer des pressions sur mes collaborateurs et même sur moi. Les pressions sont intenables. Trop de pressions. (... ) Ces concours sont destinés à tous les ivoiriens, quel que soit leur appartenance ethnique, religieuse, leur classe sociale et leur région. Il n'y a que le mérite qui doit pouvoir prévaloir.

« Seuls les méritants seront retenus, (... ) pas de possibilité de laisser la place à la corruption».

La ministre Anne Ouloto a indiqué que seuls les méritants seront retenus et qu'il n'y a pas possibilité de laisser la place à la corruption.

Anne Ouloto a promis de tout faire, avec ses collaborateurs pour que les concours se déroulent dans la transparence, dans l'équité et avec célérité.

372 concours pour recruter 11874 agents en 2021

Cette année 2021, c'est un total de 372 concours qui seront organisés par le ministère de la fonction publique. Ils permettront le recrutement de 11 874 agents, dont 2905 pour le compte de la santé. Les concours débutent le lundi 21 juin 2021 avec les inscriptions en ligne sur le site internet du ministère. Cette phase qui comprend le dépôt des dossiers physiques, s'achèvera le 30 juillet 2021.

Pour qui est de la proclamation des résultats, la ministre Anne-Désirée Ouloto a indiqué qu'elle ne sera plus faite de façon groupée, mais de manière séquencée. Ceci, de sorte à éviter la longue attente qui, selon elle, suscite beaucoup de spéculations. « L'attente paraît longue non seulement pour les candidats, mais également pour leurs familles. Et malheureusement, ce que je constate est que cette attente favorise beaucoup de supputations et toutes les accusations, à tort ou à raison. C'est une porte ouverte à toutes les spéculations. Pour réduire cette attente, on aura plus la proclamation des résultats groupés. Cette année, en accord avec le Directeur de la fonction publique, nous avons décidé de proclamer les résultats, de façon séquencée, au fur et à mesure que nous les aurons », a-t-elle fait savoir. Elle a dit avoir donné instructions à ses collaborateurs pour que les résultats d'un concours donné soient disponibles trois semaines après la fin de la composition.

Pour les 372 concours administratifs 2021, la période de composition s'étendra du 18 septembre au 31 octobre 2021. La phase de délibération et de proclamation des résultats se déroulera en quatre séquences : le 8 et 29 octobre 2021, puis les 12 et 26 novembre 2021.

Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, entre 2014 et 2020, l'organisation des concours a permis de recruter 60 000 agents à la fonction publique, prioritairement au profit de l'éducation et de la santé. 50 000 agents ont été promus.