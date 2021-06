Cote d'Ivoire: Acteur de développement - Aby Raoul distingué au Maroc

Le député-maire de Marcory a été à nouveau distingué. Cette fois-ci, par Nov'Afrique le 11 juin dernier à Casablanca au Maroc. Aby Raoul a reçu le prix argent du meilleur leader du Padel 2021, des trophées, une médaille et un diplôme.

Ce prix panafricain des leaders, vient justifier ses nombreuses actions de développement en faveur des populations de Marcory. Mais aussi sa participation à la formation des cadres ivoiriens à travers ses écoles.

Sur cette liste sélective de lauréats où figure le nom du premier magistrat de la commune de Marcory, on notait également la présence d'éminentes personnalités dont l'ancien Premier ministre du Burkina Faso, les directeurs généraux de structures privées et publiques ivoiriennes et de Nanan Bognini Jean-Baptiste, Promoteur de la Nouvelle Ville dans la région du Sud-Comoé.

Leurs modèles de réussite ont milité en faveur de leur choix à ce rendez-vous annuel des leaders qui participent au développement de leurs pays. Sans surprise, le député-maire de Marcory a dédié ce prix à tous ses administrés de tous les bords politiques, de confessions religieuses etc « J'ai reçu le Super Grand Prix Agent Panafricain International des Leaders 2021. C'est une distinction qui me conforte et démontre que mes actions sont suivies. Il y a des observateurs qui regardent et apprécient. Je dédie ce Prix à tous mes administrés qui m'ont encore donné un mandat national en m'élisant récemment, député. Je vais continuer à me mettre à leur service. Je remercie toute mon équipe. C'est un challenge. Il faut poursuivre le travail », a-t-il déclaré.

Nov'afrique est composée de jeunes cadres africains de diverses nationalités regroupés au sein de: journalistes, professionnels de la communication, de cabinets d'expertise en question de développement et de Leaders d'option.