Tunisie: Tamweeli Meetup Tour | TPE-PME dans les régions - L'alternative entrepreneuriale sous le Covid-19

Face aux nombreuses difficultés rencontrées par les TPE-PME tunisiennes durant la crise sanitaire, Tamweeli se mobilise sur plusieurs régions pour sensibiliser les chefs d'entreprise sur une gestion financière pérenne et pour les accompagner vers un processus de financement plus simple et moins contraignant. Le Tamweeli Meetup Tour pose ainsi ses valises dans une région différente tous les mois jusqu'à décembre 2021.

Tamweeli Platform sur Tamweeli.tn met en relation les TPE- PME à la recherche de financement et les institutions financières partenaires en leur permettant de répondre directement, en exprimant leur intérêt pour leur dossier via la plateforme.

Tamweeli Platform est née grâce à l'appui de la U.S. International Development Finance Corporation (DFC) et à l'initiative de la Middle East Investment Initiative (MEII) qui est un organisme à but non lucratif offrant des programmes d'accès au financement et d'assistance technique aux TPE- PME afin de stimuler l'activité économique et la création d'emplois durables sur la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (Mena).

Accompagner les TPE-PME tunisiennes dans leur relance économique post-covid

Les entreprises tunisiennes sont confrontées à des défis majeurs, résultant pour la plupart du double effet des changements économiques post-révolutionnaires et de la pandémie covid-19. Certaines entreprises se sont adaptées et creusent leur chemin tant bien que mal vers la croissance, mais d'autres sont à la recherche d'une voie à suivre.

Le Tamweeli Meetup Tour est un dispositif itinérant dédié à l'accompagnement des TPE-PME dans une série de régions. Les équipes Tamweeli vont ainsi à la rencontre des entreprises afin de leur faire prendre conscience des avantages et des appuis dont elles peuvent bénéficier et dans le but également de les mettre en contact avec les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial au sein de leurs régions respectives.

L'ambition de ce Tamweeli Meetup Tour est de proposer aux entreprises diverses mesures concrètes à appliquer et des stratégies efficaces à adopter, dans les domaines de la gestion, de la trésorerie, la maitrise des charges et l'acquisition de nouveaux clients, et ce, dans le but de booster leur activité et leur permettre de repartir du bon pied pour la période à venir.

Un accompagnement sur mesure des TPE-PME dans les régions

Tamweeli est consciente de l'importance de l'accès au financement pour les TPE et PME tunisiennes malmenées par une conjoncture défavorable. Dans cette optique, Tamweeli Meetup Tour prévoit la part belle au financement et permet aux entreprises de déposer leur demande de financement sur Tamweeli.

Platform Tamweeli.tn est la 1ère plateforme de matchmaking en Tunisie. Les entreprises peuvent réserver des entrevues avec les experts Tamweeli dans leur région afin de décortiquer leur besoin de financement et avancer plus concrètement sur leur dossier.

Tamweeli Meetup Tour est une tournée entrepreneuriale à travers plusieurs régions de la Tunisie. Un tour qui vise à rassembler les chefs d'entreprise et à échanger avec différents experts, structures d'appui, organismes publics régionaux par le biais de conférences disponibles

Organisé en présentiel et en ligne, le Tour fait participer les chefs d'entreprise à des meetings personnalisés pour faciliter le montage de leur dossier de financement et leur dépôt auprès de différentes structures de financement à travers la plateforme tamweeli.tn.