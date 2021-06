Ile Maurice: Une voiture projetée sous le pont de GRNO après une collision

Un accident pour le moins spectaculaire s'est produit à Grande-Rivière-Nord-Ouest (GRNO), hier, mardi 15 juin. Une voiture a été projetée dans le vide, à 13 mètres plus bas, sous le pont, après une collision avec un poids lourd. La voiture a atterri sur le dôme. Si la voiture et les parapets ont été sérieusement endommagés, par contre, le conducteur et le passager qui était à ses côtés s'en sont sortis avec des blessures sans aucune gravité.

C'est aux alentours de 17 heures que cet accident s'est produit sur la route Royale de GRNO entre un camion conteneur de la marque DAF et une voiture de la marque Ford. Les deux véhicules roulaient en direction de Coromandel. L'impact de la collision a été d'une rare violence et la voiture a percuté de plein fouet le parapet, qui a été arraché sur une distance de six mètres.

Le conducteur de la voiture, âgé de 57 ans, et le passager âgé lui de 25 ans, tous deux habitants Beau-Bassin, ont été conduits à l'hôpital Dr A.Jeetoo, Port-Louis, par des officiers du poste de police de La Tour Koenig. Après avoir reçu des soins, les deux hommes ont été admis en salle sous observation. La voiture a été remorquée au poste de police de La Tour Koenig pour y être examinée.

Le chauffeur du poids lourd, âgé de 60 ans et habitant Highlands et le conducteur de la voiture ont été soumis à des alcootests, qui se sont révélés négatifs.

Une enquête a été initiée pour connaître les circonstances exactes de cet accident.