Algérie: La presse régionale évoque la percée du FLN et des indépendants

Constantine — Les journaux paraissant dans l'Est du pays ont souligné, mercredi, la percée du Front de libération nationale (FLN) et des indépendants aux élections législatives de samedi dernier, à la lumière des résultats provisoires annoncés hier à Alger par Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

"Le FLN en pôle position et les indépendants créent la surprise" titre en page 2 le quotidien public en langue arabe "An-nasr", relayant les résultats provisoires des élections législatives du 12 juin dernier, relevant que le Front de libération nationale s'est imposé comme "la première force au sein de l'Assemblée populaire nationale", suivi par les indépendants et le Front El Moustakbel qui a enregistré "une nette progression".

De son côté, le quotidien en langue arabe, "Ayn El Djazair", édité à Constantine, a mis l'accent sur "le maintien du FLN de son leadership à l'APN en décrochant 105 sièges", relevant toutefois qu'il n'en détient pas la majorité ce qui présage, selon l'auteur de l'article, que la "constitution d'un gouvernement de coalition se profile à l'horizon".

Sous le titre "Retour du FLN et du RND par la grande porte", le journal "L'Est Républicain" a souligné le retour à l'Assemblée nationale de ces deux partis politiques, ajoutant que le Front de libération nationale (FLN), le Mouvement de la société pour la paix (MSP) et le Front El Moustakbel se sont partagés les dix sièges attribués à la wilaya de Skikda à l'Assemblée populaire nationale.

Pour "Le Quotidien de Constantine", l'un des enseignements majeurs de ce scrutin est sans conteste "l'émergence du pôle des indépendants" qui ont raflé la seconde place à l'Assemblée populaire nationale après le FLN, "sorti victorieux des élections législatives du 12 juin dernier".

Ce journal a également mentionné qu'au regard des résultats provisoires annoncés hier par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, les femmes ne représentent que 8,35 % de la composante de l'APN, soit 34 sièges sur 407, considérant cela comme une "régression notable" de la présence des femmes à l'Assemblée populaire nationale.

Le reste des journaux paraissant mercredi dans l'Est du pays ont également rapporté les résultats provisoires des élections législatives du 12 juin, à l'image du journal "Seybouse Times" et "Assarih", tous deux édités à Annaba, et le journal en langue arabe "Al-Raya", édité à Batna.