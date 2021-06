Algérie: Lutte contre la corruption - Mise en avant des efforts et réalisations de l'Algérie

Alger — Le Président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour a mis en avant ,lors d'une réunion sur le taux de mise en œuvre de la convention onusienne contre la corruption, les efforts et les réalisations accomplis par l'Algérie en matière de lutte contre ce fléau, a indiqué, mardi, un communiqué de l'ONPLC.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la participation de l'ONPLC ,en coordination avec le ministère des Affaires étrangères (MAE), aux travaux de la 12e session de la réunion relative aux chapitres 2 et 5 de la Convention onusienne de lutte contre la corruption, tenue les 14 et 15 juin courant par visio-conférence", M. Kour a mis en avant " l'engagement de l'Algérie à mettre en œuvre les dispositions de la convention onusienne", soulignant "les efforts et les réalisations accomplis par l'Algérie en la matière".

Dr. Kour a relevé, selon le communiqué, que "l'Algérie s'est soumise au 2e mécanisme d'examen relatif aux deux chapitres 2 et 5 , lors du mois d'octobre 2019, lequel a débouché sur une série de recommandations dont la mise en œuvre a été entamée".

Passant en revue les acquis jusque-là réalisés dans le domaine de la prévention de la corruption, M. Kour a cité "la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, récemment élaborée, le lancement du réseau national d'intégrité comme dispositif permettant d'impliquer la société civile ou encore l'organisation des campagnes de sensibilisation et la formation des agents publics".

Il s'agit également, a-t-il dénombré, de "la mise en place de nouvelles règles en vertu de la nouvelle loi électorale pour lutter contre le financement occulte des campagnes électorales, le projet d'un code déontologique pour le métier d'agent public, présenté actuellement devant le Gouvernement, le développement d'une plateforme numérique pour les déclarations des biens au profit des fonctionnaires publics".

De surcroît, l'Organe s'emploie à la généralisation de la cartographie des risques de corruption au sein des départements ministériels, ainsi qu'à la création d'une commission nationale d'évaluation des risques du blanchiment d'argent et du financement des terroriste.

A noter que l'ONPLC prendra part également aux travaux du groupe de travail concerné par la prévention, pour débattre du "rôle des parlements et dispositifs de contrôle financiers et comptables dans l'interdiction et la lutte contre la corruption", prévus du 16 au 18 juin courant, a conclu le communiqué.