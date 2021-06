Afrique: Journée internationale des envois de fonds - Le président du Fida lance un appel d'urgence

Malgré une augmentation considérable du volume des fonds envoyés par les personnes migrantes vers leurs pays d'origine par des moyens numériques en raison de la pandémie de Covid-19, des millions de membres de leurs familles vivant en milieu rural peinent à accéder aux services bancaires mobiles qui pourraient les aider à sortir de la pauvreté.

Selon un communiqué de presse, le président du Fonds international de développement agricole (Fida) a demandé aujourd'hui que des fonds d'urgence soient investis dans les infrastructures numériques et les services mobiles des pays en développement afin que les familles rurales ne soient pas laissées pour compte.

« Pendant la pandémie, les personnes migrantes ont montré qu'elles restaient déterminées à aider leurs familles et leurs communautés en utilisant plus que jamais auparavant les moyens numériques pour envoyer des fonds », a souligné Gilbert F. Houngbo, président du Fida, à l'occasion de la Journée internationale des envois de fonds à la famille. « Malheureusement, les familles vivant dans des zones rurales et reculées, où les envois de fonds sont cruciaux, accèdent difficilement aux guichets délivrant des espèces ou à d'autres solutions plus pratiques telles que les comptes d'argent mobile. Les pouvoirs publics et le secteur privé doivent investir de toute urgence dans les infrastructures numériques des zones rurales afin de remédier à ce problème. », a-t-il ajouté

Depuis mars 2020, le Fida dirige le Groupe de travail de la communauté des envois de fonds, composé de 41 organisations internationales, organes intergouvernementaux, groupes sectoriels, acteurs du secteur privé et réseaux d'organisations de la diaspora, qui s'emploie à faire face aux effets qu'a la pandémie de Covid-19 sur le milliard de personnes directement concernées par les envois de fonds.

L'année dernière, ajoute la même source, les envois de fonds par téléphonie mobile ont augmenté de 65% pour s'établir à 12,7 milliards d'USD. Cette hausse s'explique par l'abandon des espèces sous l'effet des mesures de confinement, qui ont limité le recours aux canaux informels,

et des règles de distanciation physique imposées aux expéditeurs comme aux destinataires. Malgré la récession mondiale causée par la pandémie, les personnes migrantes ont continué d'envoyer de l'argent à leurs familles. En 2020, ces envois de fonds ont atteint 540 milliards d'USD, soit un montant inférieur de seulement 1,6% à celui enregistré l'année précédente.

Toutefois, dans de nombreux pays, les habitants des zones rurales reculées n'ont que rarement accès à des services bancaires à

l'échelle locale ou n'ont qu'un accès limité au réseau mobile. En outre, peu de prestataires proposent des services d'argent mobile comme le versement de transferts en espèces. Le plus souvent, on ne trouve ces prestataires que dans les centres urbains. Ainsi, des millions de personnes rurales pauvres doivent parcourir de grandes distances pour se rendre dans les villes, ce qui leur coûte souvent beaucoup d'argent, afin de recevoir les fonds envoyés par voie numérique par les membres de leurs familles qui ont émigré.

Le Groupe de travail a formulé de nombreuses recommandations destinées aux secteurs public et privé et élaboré des mesures concrètes visant à stimuler le passage au numérique du marché des envois de fonds en vue de stimuler la reprise ainsi que la résilience des familles de migrants dans le monde entier. Dans le droit fil de ces mesures, le Fida finance actuellement des solutions mobiles issues du secteur privé qui profiteront à plus d'un million de personnes rien qu'en Afrique de l'Ouest.