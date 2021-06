Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi rencontre Yoweri Museveni à la frontière entre la RDC et l'Ouganda

Les présidents congolais et ougandais Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni se sont rencontrés à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, ce mercredi 16 juin. Une rencontre à fort enjeu économique, mais aussi sécuritaire. Les deux chefs d'État lancent les travaux de rénovation des routes qui relient les deux pays.

La cérémonie s'est déroulée à Mpondwe, côté ougandais. Le président ougandais Yoweri Museveni est sur place depuis mercredi 16 juin en fin de la matinée. Félix Tshisekedi est lui arrivé un peu plus tard par hélicoptère. Il a échangé avec son homologue ougandais.

La seconde partie de la cérémonie se tiendra à Kasindi pour la pose de la première pierre à Mpondwe, l'un des trois postes frontières les plus actifs entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. D'ailleurs, en termes de volume d'échange, Mpondwe est séparée de Kasindi en RDC par la rivière Lubiriha.

Échanges commerciaux

Le plus important est que l'Ouganda tient beaucoup à ce projet de rénovation de route qui permettra à ses produits commerciaux d'atteindre des grandes villes congolaises, comme Beni, Goma ou encore Butembo.

L'Ouganda exporte notamment les matériaux de construction et les produits manufacturés vers l'est de la RDC. Pour sa part, la RDC exporte les produits agricoles dont le thé, le café, le cacao. Il y a aussi les bois, mais souvent dans un circuit informel. Ce projet a été initié depuis 2019. Il a connu un coup d'accélérateur en mai 2021 avec la signature des accords politiques et techniques entre les deux pays.

L'autre intérêt de la rénovation de cette route est d'ordre sécuritaire, particulièrement sur l'axe Kasindi-Beni où des embuscades sont tendues par des combattants ADF contre les véhicules et les mots appartenant aux commerçants.