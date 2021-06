Egypte: L'hôpital de Louxor demande aux chrétiens Égyptiens de donner leur "dîme"

Luxor — "Donnez votre dîme pour aider les patients atteints de cancer, et rappelez-vous que la dîme est un devoir sacré pour chaque chrétien" : la campagne de collecte de dons promue par à l'hôpital al Shefaa Orman de Luxor, un hôpital non étatique pour le cancer situé dans la ville de Luxor, en Haute-Égypte utilise des termes impératifs et pressants au singulier . L'originalité de la souscription lancée par le centre de santé est qu'elle semble s'adresser en particulier aux chrétiens, et qu'elle semble utiliser comme stratagème la référence à la "dîme" pour convaincre les donateurs potentiels. Il s'agit d'une forme traditionnelle d'aumône, d'origine biblique, familière à la mémoire historique des Églises d'Orient et d'Occident.

La campagne promue par l'hôpital al Shefaa Orman rappelle certains passages de la Bible qui exhortent à la charité et rappellent l'importance de l'aumône. Elle utilise également un verset de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens, dans laquelle l'Apôtre des Gentils exhorte les baptisés à faire l'aumône "de ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie" (2 Corinthiens 9,7).

Un effet secondaire inattendu de la campagne lancée par l'hôpital anticancéreux de Louxor a été l'apparition dans les médias égyptiens tels que CoptsToday et Dostor des articles sur les pratiques traditionnelles d'aumône liées à la banalité de la vie ecclésiastique. Les spécialistes de l'histoire de la Bible ont proposé à nouveau les passages de l'Ancien Testament dans lesquels la pratique consistant à offrir en cadeau la dixième partie de ses biens et de ses revenus, dont le fameux "vœu" de Jacob rapporté dans le livre de la Genèse est mentionnée pour la première fois. ("Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu; cette pierre, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu; et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.", Gn 28, 20-22).

Dans les discours publiés dans les médias égyptiens, il a également été fait référence aux pratiques de la dîme faites par le Patriarche copte orthodoxe Shenuda III dans son livre sur les "Instruments spirituels". D'autres réflexions ont précisé que les dîmes offertes par les chrétiens ont pour destinataires privilégiés les pauvres, les malades et les prisonniers, et peuvent également être données aux non-chrétiens, puisqu'aucun passage de l'Évangile ne prescrit de réserver l'aumône aux seuls baptisés. Jésus lui-même indique comme modèle de charité authentique le bon Samaritain, qui a sauvé un Juif de la mort, malgré le fait qu'il y avait une inimitié entre les deux peuples, a-t-on souligné.

D'autres intervenants ont souligné que la pratique de la dîme fait partie du patrimoine spirituel de l'Église copte, et surtout - ce qui est de grande importance - que le trait génétique distinctif de toute œuvre de charité authentiquement chrétienne et de tout geste de miséricorde est la gratuité, qui naît de la gratitude pour les dons reçus. Pour cette raison, tout discours visant à présenter l'aumône, les dons et les gestes de miséricorde corporelle et spirituelle comme des "actes dus", des prescriptions à imposer aux baptisés en vertu d'une prétendue - et inexistante - "obligation contractuelle" dont ils doivent être "informés", n'est guère conforme à la nature théologique de la charité chrétienne.