Sénégal: Conseil présidentiel - Un programme d'investissements de 381 milliards F CFA pour la région de Matam

Le Chef de l'Etat Macky Sall a décliné mardi ses grandes ambitions pour la région de Matam. Il a approuvé, au terme d'un Conseil présidentiel consacré à la région, un Programme régional d'investissements publics pour l'horizon 2020-2025 d'un montant global de 381 milliards de F Cfa qui, selon lui, va consolider la transformation en cours de Matam.

« Mon ambition est de permettre à tout jeune né à Matam, d'étudier à Matam, d'être formé à Matam, de suivre son cursus universitaire à Matam et de trouver une insertion à Matam ». C'est ce qu'a déclaré mardi le Président de la République, Macky Sall, au terme d'un Conseil présidentiel sur le développement de la région. Le chef de l'Etat souligné qu'il est prévu, dans tous les secteurs, des projets stratégiques qui vont fortement et positivement impacter l'économie locale.

En effet, il a annoncé « la construction de l'université de Matam à l'horizon 2024 (voir ailleurs), la création de centres de formation professionnelle dans chaque département et le démarrage de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (Isep) de Matam qui sont autant de chantiers importants pour développer le capital humain de la région ». A cela, il faut ajouter la réalisation de l'Espace numérique ouvert (Eno) de Bokidiawé; le renforcement des effectifs de l'éducation; le déploiement du Programme d'appui des Daaras; la création de l'Université de Matam à l'horizon 2024.

Au plan des infrastructures routières, il a fait savoir que la réalisation des routes du Dandé Mayo Nord « Oréfondé-Matam » et du Dandé Mayo Sud « Matam-Dembacané » va soutenir la production rizicole, élargir la base productive de la région et renforcer le désenclavement de Matam. « L'émergence d'une économie locale à Matam requiert nécessairement le développement des investissements privés dans la localité. C'est pourquoi, je tiens absolument à la valorisation des phosphates de Ndendory », a ajouté Macky Sall, qui prévoit d'ailleurs de lancer, aujourd'hui, les travaux de l'Aéroport régional de Matam qui « va améliorer la connectivité entre la région et l'intérieur du pays, attirer plus d'investisseurs et valoriser le potentiel touristique ». Pour ce qui est de l'hôpital d'Ourossogui, dont la pose de la première est également prévue, il formera avec celui de Matam un ensemble avec deux formations hospitalières complémentaires, d'après toujours le chef de l'Etat. « C'est un centre hospitalier moderne d'une capacité de 150 lits bâti sur 12 000 m² avec différentes spécialités », s'est réjoui le Président de la République.

Toutefois, « pour bien amorcer cette dynamique, le Programme d'investissement de 381 milliards de F Cfa sera adossé au programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes ».

Agriculture, élevage, pêche et hydraulique

Toujours dans le cadre de la mise en œuvre du Programme régional d'investissements publics de Matam, Macky Sall a approuvé à l'issue du Conseil un certain nombre de recommandations. Ainsi, il a annoncé le déploiement rapide à Matam du Programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes. En matière d'agriculture, d'élevage, de pêche, d'hydraulique, il est aussi prévu la réalisation d'un Domaine agricole communautaire (Dac) à Matam pour 6 milliards ; l'amplification et l'extension des aménagements agricoles avec un redéploiement de la Saed, la mise en œuvre du Projet Pré Ferlo dans le département de Ranérou pour mettre en valeur 12 000 ha par campagne et 24 000 ha par année et construire une ferme piscicole de 50 ha. Une ferme pastorale de 100 ha et une ferme agricole de 100 ha, le transfert aux organisations paysannes des ouvrages pour accroître le niveau de mise en valeur des potentialités de Matam ; la réalisation de 6 SIPA à Ndendory, Orkadiéré, Sédo, Tiarène, Taïba et Ndouloumadji Founébé; la construction de laboratoire de semences certifiées; le renforcement des cultures fourragères sont également annoncé par le Chef de l'Etat.

Le président de la République a instruit son gouvernement à procéder à « l'accélération du projet de navigation du fleuve Sénégal de l'Omvs; le bitumage sur 30 km du carrefour nationale 2 Vélingara Ferlo; la valorisation des phosphates de Ndendory ».

En outre, Macky Sall a demandé « l'accélération de la mise en œuvre de la 2ème phase du Pudc dans 86 villages, la mise en œuvre du projet Boucle du Ferlo. Selon lui, le déploiement du Programme 100 000 logements impactera positivement Matam avec l'accompagnement de la population et en particulier les émigrés de la région pour en bénéficier.

Dans le domaine de la sécurité et de la justice, il est aussi prévu la construction d'une gendarmerie à Thilogne ; la construction du Palais de justice et de la cour d'appel de Matam.