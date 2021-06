Togo: La papesse de la chimie analytique

Women in Africa lance la première édition du programme WIA Young Leaders , élaboré en partenariat avec Dior, Huawei et la banque d'affaires Lazard, pour accompagner et mettre en avant le potentiel de leadership des jeunes femmes africaines.

Après l'analyse de plus de 2.000 candidatures, le jury a annoncé début juin les 5 jeunes leaders sélectionnées.

Parmi eux une togolaise, Nassifatou Koko Tittikpina. Elle est enseignante-chercheure en chimie analytique et bromatologie à l'Université de Lomé.

Lancée en 2017, Women In Africa Initiative est la principale plateforme internationale consacrée au développement économique et au soutien des femmes africaines entrepreneuses et leaders.