Congo-Brazzaville: Jeunesse et formation qualifiante - Hugues Ngouélondélé promet d'améliorer les conditions de travail

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi a effectué, le 15 juin, une visite dans les différentes directions sous tutelle en vue de donner une nouvelle impulsion à ces différents départements.

Hugues Ngouélondélé a effectué des descentes dans les locaux abritant l'inspection générale de la Jeunesse et l'Education civique, la direction générale de la jeunesse, et la direction générale de la formation qualifiante et de l'Emploi. Dans les différents états des lieux présentés par chacune de ces directions, le constat est resté le même et les besoins exprimés se résument en l'amélioration des conditions de travail.

Le ministre s'est lui-même rendu compte de l'intérêt de mettre en place les conditions favorables à la motivation de ses collaborateurs en vue de permettre à ces derniers de répondre favorablement aux attentes . « Je viens de prendre un ministère, un département, il est important pour moi de venir voir dans quelles conditions travaillent les collaborateurs . Si c'est bien ou pas, de voir comment améliorer les conditions de travail, parce qu'au bout de ces bonnes conditions le travail s'améliore. Je suis venu prendre contact. Vous prenez une maison en charge et vous ne voyez pas les collaborateurs, vous ne connaissez personne, renfermé dans votre bureau, je pense ce n'est pas la meilleure des solutions. C'est d'abord contacter les autres, parler avec eux, écouter et puis après nous avançons ensemble pour continuer la marche », a-t-il déclaré au terme des descentes.

Déterminé à booster le secteur de l'emploi et de la formation qualifiante, Hugues Ngouélondélé s'est également rendu à l'Unité de gestion du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE). Auxence Léonard Okombi, le coordonnateur du projet, estime à travers cette première visite que le ministre qui vient de prendre le portefeuille de la formation qualifiante va aider le PDCE à franchir un palier.

« Ce que nous voulons pour l'avenir de ce projet, c'est de le transformer progressivement en programme pour qu'il ne reste pas simplement sur Brazzaville et Pointe-Noire, mais qu'il puisse s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Les questions de formations des jeunes ne sont pas seulement au niveau de ces deux grandes villes, elles doivent préoccuper tous les jeunes pour qu'ils soient éligibles à ce projet au niveau de tout le pays », a-t-il expliqué.

L'objectif de ce projet du gouvernement financé par la Banque mondiale, faut-il le rappeler, est de promouvoir l'acquisition et le renforcement des compétences à l'emploi et à l'entreprenariat pour les jeunes vulnérables vivant dans les zones urbaine et périurbaine de Brazzaville et Pointe-Noire, avec une répartition égale des bénéficiaires entre hommes et femmes, afin d'améliorer leur insertion sur le marché du travail ainsi que leurs revenus.

Mis en œuvre depuis 2014 avant de connaître des restructurations, ce projet, a rassuré son coordonnateur, est à ce jour dans sa phase de financement additionnel. Un montant de 15 millions de dollars équivalent au financement du projet initial vise, en effet, à poursuivre les activités de la première phase du PDCE et à mettre en place un fonds compétitif visant à promouvoir l'entreprenariat à travers le financement d'au moins 100 plans d'affaires des jeunes formés par le PDCE.

« Aujourd'hui, le projet est en phase de financement des plans d'affaires des jeunes. Nous avons encore une 3e cohorte de jeunes qui va être enrôlée où on va recruter plus de 5000 jeunes encore pour des formations à Brazzaville et Pointe-Noire », a assuré Auxence Léonard Okombi.