Congo-Kinshasa: Environnement - La RDC veut se doter de sa politique forestière

La vice-Primature chargée de l'Environnement et Développement durable a lancé, le 15 juin, le processus de recrutement de l'assistance technique visant la réalisation du programme de gestion durable des forêts de la RDC.

Le programme, explique le Secrétaire permanent par intérim de la Cellule de gestion des projets et des marches publics dudit ministère, Darcy Mbwinga Mwaka, va conduire à l'élaboration de la politique forestière du pays. L'ouverture des propositions des offres va, en effet, permettre à la sous-commission de pouvoir analyser lesdites offres lui soumises pour voir si elles sont conformes aux critères tels qu'édictés dans les termes de référence. « Une notation devra en sortir. Et dans cette notation, ceux qui auront atteint le minimum, c'est-à-dire 70 %, seront contactés à nouveau pour l'ouverture de leurs propositions financières », a indiqué Darcy Mbwinga Mwaka. Et de noter que des quatre candidats qui ont été présélectionnés par rapport à l'avis de manifestation d'intérêt, trois seulement se sont présentés et ont apporté leurs propositions techniques et financières.

Le secrétaire permanent par intérim de la Cellule de gestion des projets et des marches publics au ministère de l'Environnement et Développement durable a, par ailleurs, indiqué que la méthode de sélection choisie est fondée sur la qualité et le coût. « Dans cette méthode, on veut bien que la notation soit faite, d'un côté, dans la proposition technique et de l'autre, de la proposition financière », a-t-il précisé.

Il s'agit ici de la suite d'un marché de prestations intellectuelles lancé depuis le mois de décembre 2020.

Choisir le candidat avec la cote la plus élevée

A en croire Darcy Mbwinga, la prochaine étape dans cette procédure sera l'ouverture des propositions financières. Cette étape, a-t-il expliqué, permettra à la commission de combiner les résultats pour pouvoir, cette fois-là, désigner le candidat qui aura reçu la cote la plus élevée, en vue de signer le contrat avec lui. « C'est ce bureau d'étude ou ce consortium qui sera à pied d'œuvre pour permettre la mise en œuvre de ce programme de gestion durable de forêts », a indiqué Darcy Mbwinga Mwaka.

Cet expert a, en outre, salué la détermination de la vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Masudi, qui a voulu que cette activité soit accompagnée par la presse en respect des principes d'égalité et d'équité des candidats comme le stipule la loi 10010 du 24 avril 2010 relative aux marchés publics. « C'est sur ça que nous nous sommes attelés pour faire notre activité à la grande satisfaction de tous les candidats et les participants qui ont pris part à cette activité publique », a avoué le secrétaire permanent par intérim de la Cellule de gestion des projets et des marches publics du ministère de l'Environnement et Développement durable.

Le candidat choisi sera connu dans près de deux semaines

La commission aura quinze jours pour statuer et rappeler les candidats pour la prochaine étape. Mais les résultats qui vont ressortir devront également faire l'objet d'une demande d'avis de non-objection de la part de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Selon ce que prévoit la loi, explique-t-on, il y a des organes de contrôle au niveau du ministère mais le travail fait en amont doit être sanctionné par cet avis de non-objection. « C'est cette sanction qui va nous permettre la signature du contrat avec le candidat qui aura retenu la cote la plus élevée », a signifié Darcy Mbwinga Mwaka. Ce projet, souligne-t-on, sera financé, d'un côté, par Fonaredd et, de l'autre, par l'Agence française de développement, qui sont des partenaires techniques financiers du ministère chargé l'Environnement.