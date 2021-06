Maroc: La Serbie réitère sa position soutenant l'intégrité territoriale du Royaume (Président de l'Assemblée nationale)

Rabat — Le président de l'Assemblée nationale de Serbie, Ivica Dačić a réitéré, mercredi à Rabat, la position de son pays soutenant l'intégrité territoriale du Royaume.

"La Serbie qui refuse l'atteinte à son intégrité territoriale, refuse également l'atteinte à l'intégrité territoriale du Maroc", a souligné M. Dačić lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, relevant que cette question ne peut faire l'objet de chantage.

Selon un communiqué de la deuxième chambre, le responsable serbe a par ailleurs souligné que son pays aspire à renforcer sa coopération avec le Maroc dans divers domaines notamment économique et commercial pour la hisser au niveau des excellentes relations politiques unissant les deux pays.

Il a, en outre, insisté sur la nécessité de développer davantage les relations d'amitié et de coopération bilatérale en vue d'un partenariat solide, appelant à poursuivre la coordination régulière et le soutien mutuel au sein des organisations régionales et internationales, au service des intérêts des deux pays.

Le responsable serbe a également souligné l'importance de hisser les relations bilatérales au niveau d'un véritable partenariat, englobant les domaines politique, économique et culturel et qui servira les intérêts supérieurs des deux pays et des deux peuples amis.

M. Dačić a, à cet égard, évoqué les opportunités prometteuses qu'offre le Maroc à la faveur de sa position géostratégique, dans la perspective d'établir un partenariat mutuellement bénéfique.

Pour sa part, M. Benchamach a affirmé que la convergence de vues au sujet de l'intégrité territoriale des deux pays ouvrira la voie à l'établissement de partenariats dans plusieurs domaines, au renforcement de la coopération bilatérale et à la prospection des opportunités offertes pour renforcer les liens économiques et culturels.

Il a mis en avant les relations historiques séculaires unissant les deux pays, rappelant la célébration en mai dernier du 65è anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Le président de la Chambre des conseillers a rappelé le rôle de Feu SM Hassan II et de l'ancien président yougoslave Josip Tito dans la création du mouvement des Non-alignés (MNA), ainsi que du rôle des deux pays dans la libération de certains Etats africains de l'occupation.

M. Benchamach a en outre exprimé sa gratitude à la Serbie pour sa position constante soutenant l'intégrité territoriale du Royaume et l'initiative marocaine d'autonomie, ajoute-t-on.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de renforcer les relations parlementaires pour unifier les positions et rapprocher les vues concernant plusieurs questions bilatérales et multilatérales, insistant sur le rôle des groupes d'amitié et de coopération en tant que cadre pour examiner les questions d'intérêt commun, conclut le communiqué.