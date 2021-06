Afrique: Election à l'Osta - Le Cameroun reconnaissant

Hier, le ministre des Relations extérieures a remercié les diplomates des pays ayant soutenu la candidature de Malik Evele Atour comme président de l'Organisation du Sport africain travailliste et amateur.

Le 23 avril 2021, le Dr Malik Evele Atour a rempilé pour quatre nouvelles années à la tête de l'Organisation du sport africain travailliste et amateur (Osta). C'était au terme de l'assemblée générale élective de l'organisation tenue à Dakar au Sénégal. Pour obtenir les 16 voix sur les 16 et gagner cette élection, le Cameroun a mené un travail de fond. Il a consisté en une campagne de séduction diplomatique auprès de certains pays africains membres de cet organe. Une fois le strapontin obtenu, le gouvernement a tenu à exprimer sa reconnaissance à ces amis qui ont soutenu la candidature du Camerounais. Une audience a été accordée aux représentants de ces Etats hier au ministère des Relations extérieures (Minrex).

A la dizaine de chefs de missions diplomatiques et consulaires africains présents, le ministre Lejeune Mbella Mbella a exprimé la gratitude du gouvernement. « Le Cameroun, par ma voix, dit solennellement merci pour cette marque d'amitié. » Un soutien qui traduit à suffisance, la qualité des relations privilégiées que le Cameroun entretient avec ces pays.

Celles-ci viennent « témoigner, s'il en était encore besoin, l'excellence de la coopération qui existe si heureusement entre nos pays », a souligné le Minrex. Tout en lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses fonctions, le ministre a exhorté le président réélu de l'Osta à « exceller dans la promotion et le développement du sport travailliste et amateur en Afrique ». Tâche à laquelle le Dr Malik Evele Atour, déjà élu en 2016, a promis de s'y consacrer « nuit et jour, du moins, plus que par le passé ».

L'Organisation du sport africain travailliste et amateur est une association sportive internationale reconnue par l'Union africaine et l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Sa principale mission est de promouvoir, organiser, développer, coordonner la pratique du sport et des compétitions sportives amateurs pour les travailleurs de tous âges, salariés ou non.