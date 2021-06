Algérie: Lancement des essais techniques de la bâtisse intelligente à Djamaâ El Djazair

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a supervisé, mercredi à Alger, le lancement des essais techniques de la bâtisse intelligente à la Grande mosquée d'Alger (Djamaâ El Djazair), pour l'auto-production des ressources énergétiques qui approvisionnent la mosquée.

Lors d'une tournée d'inspection effectuée à Djamaâ El Djazair en compagnie des cadres et ingénieurs du secteur, le ministre a inspecté cette construction, vu sa capacité à couvrir les besoins du groupe qui alimente Djamaâ El Djazair en électricité et en eau ainsi qu'en systèmes de climatisation et équipements anti-incendie.

Cette construction intelligente aura à faire fonctionner et contrôler tout ce qui est en rapport avec les matériels utilisés pour l'alimentation de la mosquée en eau et électricité et l'ensemble des structures annexées, sans recourir à l'approvisionnement externe.

Le ministre s'est enquis de l'état de couverture des besoins du groupe par cette construction intelligente en ressources énergétiques (eau, électricité, climatisation), sans recourir à des ressources externes, selon un scénario réalisé par les ingénieurs et les experts.