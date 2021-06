Algérie: L'UPA "confiante" quant à la capacité de l'Algérie à amorcer une nouvelle étape politique

Alger — L'Union parlementaire arabe (UPA) s'est dite confiante quant à la capacité de l'Algérie à amorcer une nouvelle étape politique démocratique à même de répondre aux aspirations du peuple, qualifiant la dernière échéance électorale de "principal pilier" du processus de développement démocratique, de changement et de réforme.

"L'UPA est consciente de l'importance des élections démocratiques, transparentes et régulières et de celle de l'application des exigences dictées par la Choura en terme de renforcement de la capacité d'édification des institutions constitutionnelles et politiques de l'Etat en sus de tous les modes et pratiques représentant une plateforme pour l'édification d'un nouveau système qui traduit la volonté des citoyens et répond à leurs ambitions à un lendemain plus stable et plus prospère", a indiqué mercredi l'UPA dans un communiqué.

En cette occasion qui "traduit l'intérêt accordé au processus démocratique et à son application minutieuse, l'UPA réaffirme son souhait et sa confiance en la capacité de l'Algérie, sous sa direction fidèle au pays, d'amorcer une nouvelle étape politique démocratique répondant aux aspirations du peuple à asseoir un système démocratique fondé sur l'égalité, le partage et la primauté de la loi".

L'UPA exprime, en outre, son "soutien total à l'Algérie", saluant "son processus démocratique et de développement, et ses démarches sincères visant à renforcer la participation politique à une plus grande échelle pour atteindre le développement dans les différents volets de la vie".