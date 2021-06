Algérie: Le pays a lancé de larges consultations tripartites sur la relance socio-économique

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El-Hachemi Djaaboub, a annoncé mercredi que l'Algérie avait lancé, dans le cadre de l'activation des mécanismes de dialogue social, de larges consultations tripartites sur la relance socio-économique pour "préserver l'outil de production nationale, les emplois, la santé et la sécurité au travail".

Dans une allocution lors de la séance plénière de la 109e session de la Conférence internationale du travail, tenue par visioconférence, M. Djaaboub a précisé que l'Algérie "s'emploie à activer les instances de règlement des conflits collectifs au travail et à poursuivre les réformes législatives pour renforcer les libertés syndicales et protéger les délégués syndicaux et œuvre en faveur d'une entente durable qui permette de préserver la paix sociale et la compétitivité des entreprises".

M.Djaaboub a également appelé à "l'adoption de stratégies favorisant la cohésion entre les politiques sociales et économiques en vue de renforcer la coopération régionale et internationale et d'étendre les régimes de protection sociale par la création d'outils permettant de réaliser le développement durable".

Le ministre a, à cette occasion, rappelé le soutien permanent de l'Algérie aux initiatives visant à doter l'Organisation internationale du travail (OIT) des outils qui lui permettent de relever les défis et d'assumer pleinement ses responsabilités.

Concernant la protection des droits des travailleurs palestiniens dans les territoires occupés, M. Djaaboub a réitéré la solidarité totale et le soutien inconditionnel de l'Algérie au peuple palestinien dans sa lutte héroïque contre l'occupation israélienne, appelant à permettre au peuple palestinien de recouvrer ses droits légitimes et d'établir son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale.

La séance plénière de la 109e session de la Conférence internationale du travail a été consacrée à l'examen des retombées de la crise sanitaire sur le monde du travail, du programme et du budget de l'organisation pour 2022-2023, du dossier de la protection sociale et des rapports relatifs à l'application des normes internationales de travail pendant la pandémie.