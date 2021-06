Algérie: Les labels "start-up" et "projet innovant" octroyés à plus de 340 entreprises et porteurs de projets

Mostaganem — Plus de 340 entreprises et porteurs de projets ont bénéficié du label "start-up" et "projet innovant" au niveau national, a indiqué mercredi à Mostaganem, la sous-directrice chargée des incubateurs et des structures de soutien du ministère délégué auprès du Premier ministre, chargée de l'économie de la connaissance et des startups, Arhab Nassima.

En marge du premier salon national de l'innovation, de l'emploi et de l'entrepreunariat, organisé à l'université de Mostaganem, Mme Arhab a indiqué, à l'APS, que la commission nationale habilitée à décerner les labels a reçu, jusqu'à présent, plus de 10.000 demandes pour l'obtention de labels "incubateur d'affaires", "start-up" et "projet innovant", afin de bénéficier des avantages attribués par ce statut juridique.

La même commission a attribué le label "start-up" à 140 entreprises et le label "projet innovant" à 200 porteurs de projets remplissant toutes les conditions fixés par le décret exécutif 20-254, a encore indiqué Mme Arhab, soulgnant que l'obtention du label "start-up" permet de bénéficier d'avantages fiscaux et d'accéder à la Caisse nationale des startups, qui est une caisse de financement des risques.

En outre, le label "projet innovant" est attribué aux porteurs d'idées et de projets, notamment aux étudiants universitaires, pour leur permettre d'obtenir des financements pour la création de startups, a-t-elle ajouté.

En marge de l'exposition, organisée à la bibliothèque universitaire centrale, des communications sont programmées abordant, entre autres, "les formules de soutien financier les projets innovants", "le système des brevets d'invention en Algérie" et "le rôle de l'université dans l'innovation et le transfert de la technologie", selon la même source, qui a déclaré que cette exposition permettra également de faire connaître l'Agence nationale de développement de l'investissement, ainsi que l'Agence nationale pour le soutien et la promotion de l'entreprenariat et l'espace entrepreneurial "Ibdaa".