Maroc: Le gazoduc maroco-nigérian sur la bonne voie

Mise au point des plans de concrétisation d' un projet de grande envergure

Le gouvernement fédéral nigérian s'apprête à construire le gazoduc reliant le Nigeria et le Maroc, a annoncé Yusuf Usman, directeur général de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). L'exécutif nigérian a mis au point les plans de concrétisation de ce projet d'envergure, a précisé M. Usman dans une interview au quotidien "Nigerian News Direct". Il a rappelé que la réalisation de ce grand projet a été concrétisée avec la signature d'un accord entre le Maroc et le Nigeria lors d'une cérémonie sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI et du Président nigérian Muhammadu Buhari.

Ce grand projet empruntera le tracé du gazoduc ouest-africain et bénéficiera à plusieurs pays du continent, a noté Yusuf Usman. Certains de ces pays disposent de gisements de gaz dont la production sera injectée dans le pipeline, tandis que les autres pays non producteurs de gaz en tireront profit à des fins de développement, a-t-il expliqué. "S'ils ne peuvent pas payer le gaz, ils peuvent obtenir de l'électricité", a-t-il suggéré. Il s'agit d'une nouvelle vision de développement qui est nécessaire pour l'Afrique, a souligné le responsable nigérian. Interrogé sur le calendrier de réalisation du gazoduc, il a précisé que l'étude de faisabilité est achevée et la décision finale de financement est en cours de validation. Le Nigeria lancera dans la foulée le plan directeur de la décennie du gaz pour consolider la viabilité de ce grand projet, a-t-il ajouté.

Projet à caractère stratégique et structurant qui constitue la pierre angulaire de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, le gazoduc, lancé en 2016 à Abuja sous la présidence de S.M le Roi Mohammed VI et du Président nigérian Muhammadu Buhari,sera un catalyseur du développement socio-économique de tous les pays de la région et confortera la volonté de coopération régionale au bénéfice de l'ensemble du continent africain. En effet, le gazoduc Maroc-Nigeria devrait mesurer environ 5.660 kilomètres de long. Il longerait la côte ouest-africaine en traversant ainsi 14 pays : Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone, les trois Guinée, la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc. Le prix est estimé pour l'instant entre 20 et 25 milliards de dollars.

En mai 2017, des accords de coopération ont été signés à Rabat pour engager les deux parties à parrainer une étude de faisabilité (terminée en juillet 2018) ainsi qu'une pré-étude des détails (FEED) rendue au premier trimestre 2019. En juin 2018, des accords relatifs à sa construction sont signés à Rabat.

Dans la phase de pré-études, il s'agit pour les Etats traversés et la CEDEAO de signer des accords relatifs à sa construction mais aussi de valider les volumes de gaz disponibles pour l'Europe et d'entamer les discussions avec les opérateurs du champ «Tortue» (ressources gazières) au large du Sénégal et de la Mauritanie (ces deux pays ont signé un accord en décembre 2018 afin d'exploiter en commun le champ gazier Tortue-Ahmeyim) et approcher des clients européens.Il y a lieu de signaler qu'en février dernier, les deux chefs d'Etat marocain et nigérian ont exprimé leur détermination commune à poursuivre et concrétiser, dans les meilleurs délais, les projets stratégiques entre les deux pays, particulièrement le gazoduc Nigeria-Maroc.