Gabon: Sensibilisation sur la Covid-19 et mise en place du bureau des femmes commerçantes du quartier Plein Ciel Porte rouge

En phase avec la Journée Internationale de l'Environnement organisée le 5 juin 2021 sous le thème " Rôle et importance des zones humines au Gabon", les membres de l'Association Jeunesse en Action (AJA) en partenariat avec le mouvement Plein Ciel Autrement (PCA) ont organisé le samedi 12 juin 2021 la journée citoyenne de nettoyage, de sensibilisation sur la covid-19 et mise en place du bureau des femmes commerçantes du quartier Plein Ciel Porte rouge.

C'est parce que les membres de l'Association AJA-PCA souhaitent toujours salubre leur quartier et sachant que le développement de leur environnement immédiat n'est pas seulement l'affaire des puissances publiques mais également des leaders d'opinions, qu'ils ont décidé de prendre leur destin en main en apportant l'innovation sociale qui manquait à ce quartier oublié depuis de nombreuses années et où le désespoir au fil des jours gagne du terrain.

Afin de rendre davantage convivial le quartier, le Président de cette association en la personne de M. Rodrigue KOMBILA a tenu à apporter aux riverains un nouveau contrat social qui priorise les actes ou certains se sont amusés à vendre du rêve.

Aussi, l'AJA-PCA compte à son actif plusieurs actions pour le rayonnement du quartier. Ainsi, la sortie du 12 juin 2021 s'est déroulée dans le prolongement de la Journée Internationale de l'Environnement, qui recommande l'implication des jeunes à la protection de l'environnement immédiat. Cette journée a mobilisé une cinquantaine (50) de jeunes pour curer les caniveaux, débrousser et ramasser les bouteilles plastiques qui polluent nos milieux d'habitation. Tout ceci dans le strict respect des mesures barrières. Cette activité a connu un franc succès et s'est déroulée en matinée.

A partir de 12 heures, les femmes commerçantes ont été regroupées pour une campagne de sensibilisation sur les mesures barrières en phase avec la Prévention et Contrôle des Infections qui a été animé par le Dr. Franck Elmer ESSONO EDOH de l'Institut de Formation et de Tutorat GIVEN BACK et de M. Steve David NKOROUNA de l'ONG MAYI. Puis, il s'est suivi la mise en place du bureau des commerçantes qui permettra de porter les problématiques qui sont les leurs au plus haut niveau. Ainsi, le bureau installé compte une présidente, une secrétaire générale et une trésorière. Aussi, cette journée a été appuyée par la chefferie du quartier et par les associations membres du réseau du système des Nations Unies au Gabon.

Ainsi, cette journée avait pour objectif :

Faire échos de la journée mondiale de l'environnement aux habitants du quartier Plein ciel,

Sensibiliser sur la Prévention et Contrôle des Infections (PCI)

Mettre en place le bureau des commerçantes du carrefour Portes Rouges. Et au titre des résultats attendus, nous comptons : (i) L'ouverture d'un canal et la réduction des déchets plastiques,

La sensibilisation de plus de 50 personnes sur la PCI et

L'union des commerçantes indépendantes du carrefour Portes rouge.