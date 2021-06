Congo-Kinshasa: 3ème vague de Covid-19 - Félix Tshisekedi annule les festivités du 30 juin 2021 !

document

Message à la Nation de S.E.M Felix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République, Chef de l'Etat, relatif à la survenue de la 3ème vague de la pandémie du Coronavirus, COVID-19

Congolaises et congolais,

Mes chers compatriotes,

Il y a plus d'une année, je m'adressais à vous pour annoncer une série de mesures prises dans le cadre de la riposte face à la situation de crise inédite provoquée par l'apparition de la maladie à coronavirus « COVID-19 ».

Bien que nous déplorons la perte de nombreux de nos compatriotes, force est de constater que de mars 2020 à ce jour, l'adhésion collective à ces mesures nous a permis, d'une manière générale, de contenir les deux premières vagues de contamination. La propagation du virus a été, en effet, circonscrite et ralentie sur toute l'étendue de notre territoire, ce qui a, par ricochet, rendu possible la limitation de l'impact négatif de la pandémie sur notre tissu socio-économique.

Mes chers compatriotes,

Malgré les sacrifices auxquels nous avons collectivement consentis dans la lutte contre la propagation du virus dans notre pays, il s'observe depuis quelques semaines une augmentation persistante du nombre de personnes infectées qui conduit nos experts à confirmer l'émergence d'une troisième vague.

Cet accroissement rapide des cas de contamination qui se caractérise, notamment, par l'augmentation du nombre de personnes qui développent la maladie tout en étant hospitalisées, la saturation des lits d'hôpitaux dédiés aux patients covid-19, et des décès que nous déplorons, nous pousse à prendre des mesures fortes pour ralentir la progression du virus. Ces mesures sont d'autant plus nécessaires en raison de la résilience de la COVID-19 et des différentes mutations qui la rendent davantage imprévisible et dangereuse comme l'atteste la circulation du variant Delta mieux connu sous le nom du variant indien. Ce variant particulièrement contagieux, est responsable de la hausse du nombre de cas positifs.

Mes chers compatriotes,

Cette troisième vague s'annonce redoutable ! Nous nous devons donc de réagir avec rapidité mais surtout avec méthode. Ainsi, après concertation avec le Gouvernement, le secrétariat technique de la riposte et la Task Force Présidentielle de lutte contre la COVID-19, j'ai décidé d'instaurer les mesures suivantes avec effet immédiat à observer à compter de ce jour et ce, jusqu'à nouvel ordre :

Le maintien et renforcement du couvre-feu de 22H00 à 04H00 du matin. A cet égard, outre les points de contrôle actuels, des patrouilles de la police militaire seront instaurées. Tout contrevenant sera sévèrement puni ;

Port du masque obligatoire ainsi que le strict respect des gestes barrières dont : le lavage régulier des mains à l'eau et au savon dans tous les lieux publics, et l'utilisation répétée des gels hydro alcooliques ;

L'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes sur les lieux publics. L'entrée dans les marchés publics est subordonnée à la prise de température, au lavage des mains ainsi qu'au port du masque ;

L'interdiction de l'organisation des deuils et veillées mortuaires dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes ;

Les contrôles sanitaires aux postes frontières nationaux seront renforcés. L'obligation de présenter un test PCR négatif réalisé endéans les 72 heures reste d'application et toute entrée sur le territoire national demeure subordonnée à la réalisation d'un nouveau test PCR auquel nul ne pourra déroger ;

La fermeture des discothèques et des boites de nuit pendant une durée de quinze jours. Les restaurants resteront ouverts dans les conditions de strict respect des gestes barrières ;

La gestion efficiente du personnel et le recours, le cas échéant, au travail à distance ;

La prise en charge sanitaire, par le Gouvernement, de tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire.

En ce qui concerne les établissements scolaires et universitaires, ceux-ci demeureront ouverts à la seule condition de renforcement de l'observation des gestes barrières.

Concernant les églises, celles-ci sont dorénavant astreintes à réduire le nombre de participants aux offices en fonction de la capacité d'accueil des lieux de cultes et dans le respect strict des gestes barrières.

D'un point de vue sanitaire :

Il sera désormais obligatoire de se faire tester régulièrement, à l'aide des tests rapides, devant toute toux associée ou non à de la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposées, à savoir : les professionnels de santé, le corps enseignant, les agents et cadres des entreprises publiques et privés et/ou toute autre personne exerçant une activité nécessitant de nombreux contacts. Les tests antigéniques rapides seront gratuits ;

Il sera effectué un approvisionnement sans délai et régulier des hôpitaux et/ou Centres de Traitement COVID-19 en oxygène, médicaments et autres intrants de prise en charge de la COVID-19, particulièrement dans la ville province de Kinshasa ;

Nous procéderons à une campagne de promotion et de sensibilisation de la recherche pour la pharmacopée nationale ;

Nous veillerons à l'amélioration de la couverture vaccinale en mettant un accent particulier sur une communication pédagogique justifiant la nécessité du recours à la vaccination.

Mes Chers Compatriotes,

Afin de limiter plus durablement l'impact, non seulement, sanitaire mais aussi socio-économique de la pandémie de la COVID-19, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement prendra toutes les mesures d'accompagnement, d'encadrement et de suivi dans les prochaines 48 heures. Dans ce contexte, et comme je l'avais annoncé dans mon récent point de presse, toutes les manifestations prévues dans le cadre des festivités du 30 juin sont annulées.

Que Dieu protège la République Démocratique du Congo !

Je Vous Remercie.