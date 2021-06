Congo-Brazzaville: Sanitaires - Construction des latrines envisagée sur la route ville océane-Dolisie

Le Conseil départemental du Kouilou a, lors de sa douzième session ordinaire tenue récemment, annoncé la construction des toilettes publiques le long du tronçon Pointe-Noire-Dolisie, en vue de soulager les usagers de la route.

Réunis pour la douzième fois en session ordinaire, les membres de l'Assemblée locale du Kouilou ont eu à délibérer sur huit affaires, dont une a été placée sur la nécessité d'investir dans la construction d'installations sanitaires pour permettre non seulement aux usagers de la route de se rendre dignement dans des toilettes, mais également lutter contre la défécation en plein air qui constitue un risque pour la santé publique. Cela frise la dignité et le bien-être, en particulier des filles et femmes.

Construit il y a quelques années, le tronçon Pointe-Noire/Dolisie ne dispose d'aucune installation sanitaire de base. C'est dans cette optique que le Conseil départemental du Kouilou entend construire des toilettes publiques le long de ce tronçon afin de permettre aux usagers de préserver leur intimité. Cette annonce a enchanté de nombreuses personnes qui n'attendent plus que le début des travaux.

Notons que, selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance, un gramme de matières fécales peut contenir 10 millions de virus, un million de bactéries et mille kystes parasites. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé signale que les mauvaises pratiques d'assainissement et d'hygiène, par exemple ne pas se laver les mains au savon après avoir déféqué et avant de manger, contribuent à plus de huit cent mille décès dus à la diarrhée chaque année, plus que ceux liés au paludisme.