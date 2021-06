Congo-Brazzaville: Santé - Les établissements scolaires bientôt équipés d'infirmeries

La cérémonie de lancement du projet d'implantation des infirmeries scolaires a eu lieu, le 15 juin, dans le 3e arrondissement Tié-Tié en présence des responsables du système éducatif, de la santé, des représentants des agences du système des Nations unies et de l'ONG impliquée dans ce projet.

Après la formation des infirmiers et infirmières qui exerceront dans les différentes infirmeries, l'Association pour le développement économique du Congo (Adéco), initiatrice du projet, concrétise enfin son idée d'implantation des infirmeries scolaires dans le but de garantir une parfaite santé aux enfants pour qu'ils suivent de manière efficiente leur scolarité. «Dix infirmeries scolaires seront fonctionnelles dans la ville à la rentrée prochaine et administreront les premiers soins aux enfants. Huit autres suivront plus tard. Ces structures sanitaires seront placées sous la supervision du Point focal santé scolaire de la direction départementale de la santé de Pointe-Noire en application du partenariat conclu avec l'Adéco », a dit Aimé Magloire Boukaka, président directeur général de l'Adéco.

En dehors des élèves, le personnel enseignant du secteur public comme celui du secteur privé sera aussi pris en compte dans ce projet à travers la couverture médicale mise en place par l'Adéco qui sollicite pour cela l'appui des partenaires nationaux et internationaux et aussi des bénévoles soucieux de l'avenir de la jeunesse, du bien-être des élèves et des enseignants.

Louant l'initiative, Jean-Baptiste Sitou, directeur départemental de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation de Pointe-Noire, a dit : « La problématique de la santé à l'école dépasse les capacités des pouvoirs publics qui ne peuvent pas toujours y faire face. C'est à ce titre que le partenariat public -privé constitue une des solutions dans la nouvelle gouvernance scolaire. Ainsi, nous nous associons à la direction départementale de la Santé qui soutient ce projet et surtout Adéco pour cette idée salutaire de création des infirmeries scolaires dont le lancement intervient aujourd'hui».

Le projet de lancement des infirmeries scolaires a été rendu possible grâce à l'implication sans réserve de la direction départementale de la Santé de Pointe-Noire qui a encouragé les initiateurs. « Le partenariat conclu avec Adéco vient à point nommé afin de répondre aux attentes des populations scolarisées par l'administration des soins de qualité et des médicaments aux élèves. Notre appui au projet est garanti. Un projet que nous voulons voir être pérennisé pour le bonheur et la joie des enfants scolarisés », a déclaré la représentante de la direction départementale de la Santé.