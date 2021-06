Madagascar: Barea - Fin d'un regroupement quasiment satisfaisant

Le regroupement des Barea s'est déroulé comme prévu.

Les Barea étaient totalement immergés dans le regroupement pendant une semaine. Le prochain rendez-vous sera lors de la deuxième fenêtre internationale dans deux mois.

Les Barea de Madagascar ont pu profiter de la fenêtre internationale de ce mois de juin. Vingt-sept joueurs expatriés et locaux, sous la houlette du nouveau sélectionneur national Eric Rabesandratana avec son staff, ont eu plus d'une semaine pour se retrouver et jouer ensemble pour s'habituer à évoluer avec le groupe avant les matches éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La dernière journée d'hier a été marquée par une visite à l'Ecole Nationale Supérieure de la Police d'Ivato. Cette visite a été effectuée grâce à l'étroite coopération avec la police nationale, qui suivait les Barea depuis leur arrivée et partout où ils passent. Un deuxième match amical a été prévu, mais finalement annulé pour éviter les risques de blessures des joueurs avant leur retour dans leur club respectif. Comme d'habitude, la Fédération malgache de football a tenu une conférence de presse, hier.

Le nouveau coach ne manquait pas de rappeler sa satisfaction d'avoir passé de bons moments avec ses protégés. Il a fait savoir qu'il est toujours en quête de nouveaux joueurs. « On va voir tout le monde. Après, je ne sais pas s'ils seront intéressés ou pas pour venir. En fait, on va tout simplement se renseigner. Si les joueurs ne veulent pas venir en sélection, moi je ne forcerai personne. Moi je veux avoir des joueurs qui ont envie de venir ici pour porter le maillot de Madagascar et défendre le pays. C'est cela qui m'intéresse. On va juste se renseigner sur les joueurs bien sûr.

Ça fait partie de la suite de notre boulot, et puis derrière on verra ce que ça va donner. Mais déjà aujourd'hui, on est satisfait du groupe », a-t-il expliqué. Mathyas Randriamamy, le joueur du Paris Saint-Germain, a, quant à lui, ajouté : « Je prenais ma sélection à cœur pour déjà me montrer aux yeux du coach, et aussi répondre à l'appel du pays pour pouvoir préparer correctement la qualification à la coupe du monde en septembre. C'est ma décision de décaler les épreuves du baccalauréat. Mais malgré la concurrence qui existe entre Melvin et moi, il n'y a pas de « moi je veux jouer ». On est tous là pour défendre les couleurs de Madagascar». Les joueurs expatriés quitteront le pays demain.

La prochaine journée FIFA sera programmée du 30 août au 8 septembre 2021. Les deux premiers matches des Barea contre Bénin et Tanzanie, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 se disputeront entre ces dates. Pour cela, le coach dévoilera une pré-liste des 30 joueurs en début du mois d'août. La liste définitive composée de 23 à 26 joueurs sera connue le 15 août.