Madagascar: Assainissement - Alt Soap fait le tour de l'île

Responsables. Les membres de l'association Think Green-Green N Kool se sont lancés dans des campagnes de sensibilisation aux gestes sanitaires et à des dons de savons Alt Soap dans la ville des Fleurs, mardi dernier.

Avec l'aide de la Commune urbaine de Mahajanga, 500 savons ont été distribués auprès de 5 écoles et 5 orphelinats. La fondatrice de l'entreprise sociale, Marie-Christina Kolo a également offert une soixantaine de livres Diary Nofy en bonus. La campagne se poursuit avec l'installation d'un stand de vente des savons Alt Soap dans l'enceinte de l'Hôtel de ville. L'initiative s'inscrit dans l'extension de la sensibilisation dans les régions du pays, après plus d'un millier de dons effectués dans les grands hôpitaux de la capitale, la prison d'Ambatondrazaka ou encore auprès des diverses écoles et associations.

Écolo et malgache. A base d'huile alimentaire usagée et recueillie par les membres de l'association auprès de grandes sociétés, le savon est fabriqué dans plusieurs ateliers, dont un à Mahitsy. Cette initiative a pris naissance durant la pandémie de coronavirus l'année dernière, et est entrée dans le classement des meilleures start-up nationales et internationales. Elle est d'autant plus impressionnante car elle lutte contre le gaspillage de l'eau. Une belle pensée pour les parties de l'île, victimes de sécheresse. Bientôt l'assainissement pour tous !