Madagascar: Sénat - Trois projets de loi adoptés hier

Trois projets de loi ont été adoptés au Sénat hier, lors d'une séance plénière dirigée par le président de cette institution, Herimanana Razafimahefa.

Il s'agit notamment du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de loi relatives aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d'élection ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes. Le 2e projet de loi porte sur la validation de la lettre de politique de décentralisation émergente tandis que le 3e projet de loi porte sur la modification de l'annexe No 1 de la loi relative aux ressources des CTD, aux modalités d'élection ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes.

Complémentaires. « Ces projets de loi sont complémentaires et contribuent à la mise en place d'une décentralisation effective au niveau des CTD, ils incluent le transfert de compétences et de ressources », a soulevé le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Tianarivelo Razafimahefa. Pour sa part, le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, a également réitéré l'importance de l'adoption de ces trois projets de loi au niveau du Sénat. En effet, « cela permettra d'assurer l'effectivité d'une réelle décentralisation étant donné que les collectivités territoriales décentralisées pourront avoir une autonomie pour asseoir leur développement local. Ce qui rendra en même temps effective la création de la 23e région via la séparation de Vatovavy du Fitovinany, tant attendu par la population de Mananjary », a-t-il conclu.