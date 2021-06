Afrique: Noël Le Graët (Président FFF) - « Je veux un match Algérie-France en Algérie »

Le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, s'est exprimé au sujet de la possibilité d'organiser un match Algérie - France.

Dans un entretien accordé à So Foot, le président de le Fédération Française de Football Noël Le Graët regrette que les discussions avec l'Algérie en vue de l'organisation d'un match amical contre l'équipe de France soient compliquées. Le projet qui lui tient à cœur pourrait ne pas aboutir avant la fin de son mandat, en 2021. Mais le président persiste et signe, il veut un match entre les sélections algérienne et française en Algérie.

« Je partage complètement votre souhait (Un match Algérie-France, ndlr). J'ai toujours envie de le faire, mais c'est la politique qui m'empêche de le faire », a confié le patron du football français.

Noël Le Graët a enchainé : « Ce n'est pas la France, c'est l'Algérie... Parce que moi, je souhaite aller là-bas. Jouer le match ici, on peut le faire, ils viendraient. Mais j'aimerais bien aller là-bas parce que ça fait quand même cinquante ans... C'est le seul pays du monde qu'on ne peut pas rencontrer. J'ai reçu Gianni Infantino hier ou avant-hier, on en a reparlé, on ira peut-être là-bas ensemble un de ces jours, pour voir plutôt le côté politique et sécurité. Mais oui, j'aimerais bien faire ce match », a-t-il ajouté

Le premier responsable du football français a expliqué : « J'ai envie d'aller jouer en Algérie parce que ce serait un signe fort. Je vais en Algérie souvent, et là-bas, sur les écrans, ils regardent les matchs de notre championnat. Les faire venir ici, c'est facile, n'importe où. Je trouve que c'est difficile, non pas d'avoir un refus permanent, mais de ne pas pouvoir aller jouer au foot. Les faire venir à Paris, aucun problème, on remplit le Stade de France, on se fait du fric, ce n'est pas le problème. Mais j'ai envie de jouer là-bas. Je souhaite aller jouer en Algérie et je ferai tout ce que je peux », a-t-il conclu après l'insistance de nos confrères français au sujet d'une invitation de la FFF pour accueillir les Champions d'Afrique en France.

Le président de la FFF fait de ce match amical entre l'Algérie et la France un des objectifs de son nouveau mandat à la tête de l'instance suprême du football français. Avec l'inauguration du nouveau stade olympique d'Oran, qui pourrait accueillir ce match, cela facilite sa domiciliation, mais il faut trouver une date FIFA pour le caser, notamment avec le report du début des éliminatoires du mondial 2022 zone Afrique.