Madagascar: Fondation Axian - Cinq établissements préscolaires inaugurés

Le programme SEKOLY TELMA vise à améliorer l'accès à l'éducation de base pour les enfants des zones enclavées ou rurales.

Heureux. Les tout-petits élèves du préscolaire de l'EPP Antanimena sont désormais reçus dans une salle de classe propre et bien équipée. Et ce, grâce au programme Sekoly Telma initié par la Fondation Axian.

Implication. Cinq écoles primaires publiques (EPP) de la capitale sont concernées par ce programme. A savoir, Antanimena 2, Benasandratra, Ambodiafontsy, Ambohinaorina et Tsarahonenana. L'inauguration de ces nouvelles réalisations a été marquée hier, par une cérémonie qui s'est tenue à l'EPP Antanimena 2, en présence, notamment du maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo, Naina Andriantsitohaina, du directeur de cabinet du ministère de l'Education nationale, des dirigeants de la Fondation Axian et de la directrice de l'association KOZAMA, ainsi que des directeurs des EPP concernées. Ce programme traduit une fois de plus l'implication de la Fondation Axian dans le développement socio-économique des quartiers défavorisés.

De qualité. La Fondation Axian offre ainsi aux plus jeunes, notamment aux enfants de 2 à 5 ans, un environnement et des infrastructures d'apprentissage de qualité, respectant les normes nationales, et leur permettant de s'épanouir dans leur scolarité. Au total, plus de 290 enfants par an bénéficieront de la construction de ces 5 infrastructures. Les 5 établissements concernés scolarisent déjà 142 élèves. Ce projet est réalisé en collaboration avec la KOZAMA (Kolo Zaza Malagasy) qui a pour vocation de diminuer , à son échelle et de façon durable, la pauvreté à travers l'éveil et l'éducation des enfants des familles les plus vulnérables de la capitale malgache. Pour cela, Kozama collabore étroitement avec la communauté éducative et les autorités locales pour le renforcement durable et inclusif des services éducatifs publics et des acteurs sociaux. L'association compte plus de 4.000 parents participants à l'éducation parentale et plus de 5.000 enfants bénéficiaires chaque année.

Fresques murales. Par ailleurs, la Fondation Axian a sollicité les street-artistes lauréats du concours lancé conjointement par la Fondation H et la Fondation Axian, fin 2020. Les artistes Mat Li, Naty Kaly, Tahina Rakotoarivony et Mendrika Ratsima, ont ainsi procédé à l'habillement de 5 nouveaux établissements à travers la création de fresques murales adaptées aux jeunes enfants. Ces réalisations artistiques permettront de stimuler la curiosité des enfants et de les sensibiliser à l'art dès leur première intégration dans la scolarisation, mais aussi de soutenir et d'accroître la visibilité des artistes contemporains malgaches dans de nouvelles sphères.