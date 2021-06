Maroc: C24 - Sainte-Lucie exprime son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara

New York — Sainte-Lucie a exprimé, devant le Comité des 24 des Nations-Unies, son soutien à l'initiative d'autonomie comme "solution de compromis" à la question du Sahara marocain.

L'initiative marocaine d'autonomie est "conforme au droit international, à la Charte de l'ONU et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale", a tenu à rappeler l'ambassadeur Représentant permanent de Sainte-Lucie à l'ONU, Cosmos Richardson, devant la session du C24 qui se tient à New York (14-25 juin).

"Nous nous félicitons également des progrès réalisés en matière de développement socio-économique au Sahara dernièrement grâce aux initiatives du Royaume du Maroc, en particulier le nouveau Modèle de développement qui est axé sur l'élément humain, ainsi que l'accent mis sur la promotion et la protection des droits de l'Homme", a souligné l'ambassadeur.

La délégation de Sainte-Lucie a aussi relevé le "changement de dynamique sur le terrain", notant qu'en plus de la récente reconnaissance par les États-Unis d'Amérique de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, un nombre croissant de pays ont inauguré des Consulats dans la région du Sahara. Et de souligner à cet égard le potentiel de développement économique et social de ces provinces, au profit de la population du Sahara.

M. Richardson a également insisté sur l'importance de la préservation de la paix dans la région, tout en se félicitant de l'intervention pacifique du Maroc qui a permis la restauration de la libre circulation au niveau du passage de Guerguerate à la suite de son blocage en novembre 2020 par les milices armées du polisario.