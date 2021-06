Afrique: Benzema, Lukaka, Mbappé - Que savoir pour l'Euro 2020 ?

Attendue depuis plus d'un an, la compétition européenne de football va accueillir en son sein d'excellents joueurs tout droits venus d'Afrique, ou bien d'origine africaine. Si certains d'entre eux ont été convoités pour une Coupe d'Afrique des Nations pour représenter leur pays natal, ils ont préféré troquer leurs maillots pour celui de la France, de la Suisse ou encore, de l'Allemagne. Voilà ce qu'il faut savoir pour cet Euro 2020.

Les joueurs africains à suivre pendant la compétition

Grande surprise de cette sélection française pour l'Euro 2020, Karim Benzema aurait très bien pu finir avec l'Algérie, son pays d'origine, dernière organisatrice de la CAN 2021 et grande amatrice de football. Après cinq ans d'absence des terrains, l'attaquant aura un double défi à relever : celui de retrouver sa réputation d'antan et celui de briller au sein d'une Équipe de Bleus déjà championne du monde.

De son côté, Romelu Lukaka, le Belge d'origine congolaise, va également générer des attentes sur le terrain pendant la compétition. Meilleur buteur de l'équipe des Diables Rouges, il a participé à l'ascension de la Belgique à la troisième place du Mondial 2018 : qu'en sera-t-il de l'Euro ? Même chose avec Buyano Saka, qui fait partie de l'une des équipes favorites de l'Euro, l'Angleterre. Originaire du Nigéria, le joueur de 19 ans sait se démarquer de par sa flexibilité et son adaptabilité sur le terrain. Des qualités essentielles pour lever la coupe ! Enfin, Leroy Sané, d'origine sénégalaise, est aussi attendu au tournant : gagnant de la dernière Bundesliga avec le Bayern Munich, il sort d'une saison difficile qu'il espère rattraper en se distinguant sur l'aile allemande durant l'Euro.

Qui joue quand ?

Avec un calendrier bien organisé autour de 11 pays hôtes, les rencontres se dérouleront un peu partout en Europe et même s'il y aura quelques difficultés à cause de raisons évidentes, l'effervescence devrait être au rendez-vous. L'Euro 2020 est le premier évènement d'envergure à prendre place depuis la suspension des matchs l'année dernière et c'est tout aussi attendu en Afrique, malgré la prédominance de la CAN pour la fin d'année.

Bien sûr, les Bleus, ainsi que d'autres pays comme la Suisse ou la Belgique, seront des équipes très suivies en raison de leurs joueurs aux racines africaines, qui généreront un certain engouement. Les rencontres se déroulent chaque jour pour venir se terminer le 11 juillet à Londres, pour les plus chanceux. À votre avis, quelles équipes seront de la partie ?

Comment participer à l'Euro depuis l'Afrique ?

Les grandes compétitions de football sont l'occasion de faire des paris des quatre coins du monde. En Afrique, depuis quelques années, d'importants moyens sont mis en place pour faciliter l'accès à Internet depuis son téléphone, que ce soit en utilisant son portefeuille mobile pour faire des paris sportifs, ou bien pour se connecter sur les sites de streaming étrangers. Des pays comme la Guinée ont lancé une plateforme nationale de paiement pour faciliter les transferts avec l'Europe et les Amériques, tandis que d'autres, comme le Congo, ont lancé des portefeuilles électroniques (le MoMo) pour procéder à toutes sortes de paiements.

Vous pouvez également revoir les rencontres en streaming ou bien en direct depuis beIN Sports. Si vous voulez parier sur des rencontres ou des joueurs, c'est donc l'occasion idéale de vous entraîner avant la prochaine CAN en Afrique !