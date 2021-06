Togo: Les normes ITIE/RSE et les techniques de négociation et de plaidoyer disséquées à Tabligbo par les syndicats du secteur des mines

« Le secteur des mines est une composante essentielle de l'économie du Togo. Il représente à lui seul plus de 22% du total des exportations et attire un grand nombre d'investisseurs, étrangers pour la plupart. Le pays compte aujourd'hui des dizaines d'exploitations industrielles et artisanales, formelles et informelles qui emploient des milliers de concitoyens et de concitoyennes.

Les conditions de travail et de vie ne sont pas toujours reluisantes. Elles contrastent avec le potentiel économique du secteur. Les salaires sont dérisoires et les heures de travail sont excessives. Les mesures de sécurité et de santé au travail, si elles existent, ne sont pas à la hauteur des risques liés à l'environnement minier.

La convention 176 de l'OIT sur la santé et sécurité au travail dans les mines n'est pas ratifiée par le Togo. Plus de 60% des emplois créés sont précaires et tenus par des tâcherons et des services de placement quelles que soient la nature et la durée des activités. La sécurité sociale fait toujours défaut dans un grand nombre de ces entreprises. Les investisseurs tirent profit de cette situation d'exploitation des travailleurs et s'opposent avec force à toute idée de dialogue social.

Aujourd'hui, sans convention collective sectorielle, le secteur des mines au Togo n'est pas suffisamment réglementé pour empêcher les accidents de travail très souvent mortels, les dérives des employeurs bref l'exploitation des travailleurs dans des mines que ce soit éloignées ou proches des villes », ce sont là quelques tristes et amers constats qui ont amené SYDEMINES et son partenaire de toujours SADD (Solidarité Action pour le Développement Durable) tous deux appuyés par WSM (We Social Movement) de la Belgique, à regrouper en un séminaire le 15 Juin dernier, à Tabligbo, chef de lieu de la préfecture de Yoto, 19 participants issus de 05 syndicats notamment SYDEMINES, SYNAPOST, SYNAMITO, SYNEM et SYLIMITO et de six entreprises, autour du thème principal, « les normes ITIE/RSE et les techniques de négociation et de plaidoyer pour asseoir un cadre de dialogue social permanent et fructueux dans les entreprises et sur le plan national ».

Et pour justifier une telle rencontre qui a été profitable aux participants, vu les communications développées, il est indiqué par l'organisation que c'est face la situation actuelle dans le secteur de semaines au Togo qui n'est pas pour autant luisante que qu'il devenait pour eux, « urgent d'explorer de nouvelles pistes de persuasion et de techniques de négociation afin de pouvoir asseoir un cadre permanent de dialogue social pour arriver à une meilleure réglementation pour la protection des travailleurs et la promotion du travail décent dans toutes les entreprises du secteur ».

C'est donc à la recherche de ces nouvelles pistes que SYDEMINES et SADD avec l'appui du programme WSM pour à l'amélioration des conditions de travail et de vie dans les mines organisent à l'attention des responsables et délégués des syndicats des mines du Togo un atelier de sensibilisation et de renforcement de capacité sur le thème de « les normes ITIE/RSE et les techniques de négociation et de plaidoyer pour asseoir un cadre de dialogue social permanent et fructueux dans les entreprises et sur le plan national ».

Et pour atteindre cet objectif global d' « amener les responsables et les délégués syndicaux à se donner les moyens et la capacité d'initier un cadre de dialogue social permanent franc et fructueux » fixé pour ce rendez-vous, il a été question pour les différents intervenants d'entretenir l'assistance par la sensibilisation et le renforcement de leurs « capacités des responsables syndicaux sur la norme ITIE, ses différentes composantes et les obligations des employeurs », la sensibilisation « sur l'importance de l'ITIE pour les syndicats », et enfin, le « dialogue social ». Aussi, dans les détails, a-t-il été question de « sensibiliser les responsables et délégués syndicaux sur les techniques de négociation, les techniques de plaidoyer, sur la nécessité de se mettre ensemble pour faire le poids face aux employeurs dans le dialogue social et amener les responsables syndicaux à tirer profit de la norme ITIE/RSE pour convaincre ou amener les employeurs à promouvoir le dialogue social ».

NOTE DE CADRAGE ARTICLE POUR DOSSIER DE PRESSE

Le 15 juin 2021 s'est déroulé à l'hôtel la Tolérance de Tabligbo, un séminaire Atelier de renforcement de capacités des responsables et délégués syndicaux du secteur des mines sur la norme ITIE et les techniques de négociation, plaidoyer dans le cadre du dialogue social avec le soutien financier de We Social Movements (WSM) de la Belgique.

Le séminaire atelier initié par SYDEMINES en collaboration avec SADD a regroupé 19 participants issus de 05 syndicats notamment SYDEMINES, SYNAPOST, SYNAMITO, SYNEM et SYLIMITO et a porté sur le thème : « les normes ITIE/RSE et les techniques de négociation et de plaidoyer pour asseoir un cadre de dialogue social permanent et fructueux dans les entreprises et sur le plan national. »

L'objectif général du séminaire atelier est d'amener les responsables et les délégués syndicaux à se donner les moyens et la capacité d'initier un cadre de dialogue social permanent franc et fructueux.

De façon spécifique, sensibiliser les responsables et délégués syndicaux sur les techniques de négociation ; sur les techniques de plaidoyer ; sur la nécessité de se mettre ensemble pour faire le poids face aux employeurs dans le dialogue social et amener les responsables syndicaux à tirer profit de la norme ITIE/RSE pour convaincre ou amener les employeurs à promouvoir le dialogue social.

Le Contenu a porté sur différentes présentations qui sont :

ITI/RSE quelle importance pour les syndicats, Quelle contribution au dialogue social ;

le Dialogue Social en termes de techniques de négociation et de plaidoyer.

Cette activité s'est déroulée avec l'appui technique d'un expert en ITIE/RSE et d'un Consultant/formateur syndical sous la direction du Coordonnateur du programme mines.