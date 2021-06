Burkina Faso: Compte rendu du Conseil des ministres du 16 juin 2021

document

Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou, le mercredi 16 juin 2021, en séance ordinaire, de 09 H 00 mn à 12 H 00 mn, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, Président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, autorisé des naturalisations, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger.

I. DELIBERATIONS

I.1. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Le Conseil a adopté un rapport relatif à la situation d'exécution du budget et de la trésorerie de l'Etat, exercice 2021, au 31 mars 2021.

Au 31 mars 2021, le budget de l'Etat a été exécuté à hauteur de 495,86 milliards FCFA en recettes et de 650,99 milliards FCFA en dépenses pour des prévisions respectives de 2 160,97 milliards FCFA et de 2 651,77 milliards FCFA. Ces niveaux d'exécution correspondent à des taux de 22,95% et de 24,55%, en nette amélioration par rapport à ceux de la même période en 2020 qui étaient respectivement de 20,00% et de 22,87%.

L'épargne budgétaire et le solde global sont ressortis déficitaires respectivement de 16,34 milliards FCFA et de 155,13 milliards FCFA.

Au titre de la gestion de la trésorerie, les encaissements effectués au 31 mars 2021 se chiffrent à 936,39 milliards FCFA comparativement à la même période en 2020 où il avait été encaissé 610,37 milliards FCFA. Quant aux décaissements, le montant effectué se chiffre à 798,95 milliards FCFA à fin mars 2021.

Ces principaux indicateurs ont été obtenus dans un contexte régional et mondial encore marqué par des incertitudes liées à la pandémie de la COVID-19, et dans un contexte national marqué par un climat socio-politique postélectoral apaisé et un climat de poursuite des efforts dans la lutte contre le terrorisme.

Le Conseil a instruit les ministres chargés du dossier à poursuivre la mise en œuvre des recommandations proposées pour une meilleure exécution du budget exercice 2021 en matière de dépenses ordinaires et de recouvrement des recettes.

I.2. AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Le Conseil a adopté un décret portant naturalisation.

Au nombre de 284 personnes, ces bénéficiaires ont été retenus suivant les dispositions des articles 162 à 185 du Code des personnes et de la famille.

L'adoption de ce décret permet aux bénéficiaires ainsi qu'à leurs enfants mineurs de jouir du statut de Burkinabè.

La liste de ces personnes sera publiée dans le Journal Officiel du Burkina Faso.

I.3. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

Le Conseil a adopté deux (02) rapports.

Le premier rapport est relatif à deux (02) décrets portant respectivement création d'emplois et nomination d'enseignants de l'Université Joseph KI-ZERBO dans les emplois de professeur titulaire, de professeur titulaire hospitalo-universitaire et de maître de conférences.

L'adoption de ces décrets permet la création de dix-huit (18) emplois de Professeur titulaire et de Professeur titulaire hospitalo-universitaire, de vingt (20) emplois de Maître de conférences, de quarante-un (41) emplois de Maître-assistant et de Maître-assistant hospitalo-universitaire et la nomination de douze (12) Professeurs titulaires, de six (06) Professeurs titulaires hospitalo-universitaires et de vingt (20) Maîtres de conférences.

Le second rapport est relatif à deux (02) décrets portant respectivement création d'emplois et nomination d'enseignants dans les emplois de Professeur titulaire, de Professeur titulaire hospitalo-universitaire, de Maître de conférences et de Maître de conférences hospitalo-universitaires à l'Université Nazi BONI.

L'adoption de ces décrets permet la création de trois (03) emplois de Professeur titulaire et de Professeur titulaire hospitalo-universitaire, de dix-huit (18) emplois de Maître de conférences et de Maître de conférences agrégés hospitalo-universitaires, de sept (07) emplois de Maître-assistant et la nomination d'un Professeur titulaire, de douze (12) Professeurs titulaires hospitalo-universitaires et de huit (08) Maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires à l'Université Nazi BONI.

I.4. AU TITRE DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Le Conseil a adopté un rapport relatif au fonctionnement des conseils de discipline des Institutions et Départements ministériels au cours de l'année 2020.

Durant cette période, vingt-sept (27) sur une quarantaine de structures ont transmis chacune un rapport sur la situation de fonctionnement de leur conseil de discipline.

Il ressort de cette situation que :

- trois (03) ministères ont été saisis pour des fautes professionnelles et ont tenu leurs sessions et proposé des sanctions ;

- vingt-trois (23) structures n'ont pas fait l'objet de saisine ;

- une institution n'a pas encore mis en place son conseil de discipline.

En outre, le rapport de 2020 soumis en Conseil des ministres relève aussi des difficultés de fonctionnement des conseils de discipline.

La mise en place des conseils de discipline obéit à l'obligation faite aux institutions et aux départements ministériels de maintenir le dialogue social et de trouver des solutions internes aux problèmes de gestion administrative et financière. Ces conseils de discipline sont conformes aux dispositions des articles 79 et 81 de la loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d'Etat.

Le Président du Faso a instruit l'ensemble des ministres à assurer un bon fonctionnement des conseils de discipline dans leur département respectif. Il a en outre instruit le ministre chargé de la Fonction publique à une amélioration des textes portant organisation des conseils de discipline.

I.5. AU TITRE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Le Conseil a adopté un rapport relatif à une autorisation de signature d'une convention de financement avec le Centre national de presse Norbert ZONGO (CNP-NZ) pour la rénovation de son bâtiment.

Sur instruction de Son Excellence Monsieur le Président du Faso, le gouvernement a accordé un financement de trente-cinq millions six cent quarante-trois mille neuf cent cinquante (35 643 950) FCFA, pour l'achèvement de la construction du bâtiment R+1, l'équipement et l'aménagement de la cour du Centre national de presse Norbert ZONGO (CNP-NZ).

Le Conseil a autorisé la signature de ladite convention.

II. COMMUNICATIONS ORALES

II.1. Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil de la cérémonie d'ouverture du dialogue politique, le 17 juin 2021 à 09 heures. Ladite cérémonie connaîtra un seul discours, celui du Président du Faso qui procédera à l'installation de la coprésidence (Majorité-Opposition) des travaux du dialogue politique.

Les travaux du dialogue politique s'achèveront le 19 juin 2021.

II.2. Le ministre de la Santé a informé le Conseil de la célébration en différé de la Journée mondiale du donneur de sang, le 19 juin 2021 à Gaoua sur le thème « La sécurité du sang sauve des vies ».

La Journée mondiale du donneur de sang est célébrée le 14 juin de chaque année.

II.3. Le ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière a informé le Conseil de la tenue d'une réunion avec les autorités des Emirats arabes unis à Dubaï les 10 et 11 juin 2021, sur la desserte de l'aéroport international de Ouagadougou par la compagnie aérienne « Emirates ».

II.4. Le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat a informé le Conseil de la tenue de la 29ème session de l'Assemblée générale des sociétés d'Etat les 24 et 25 juin 2021 dans la salle de conférences de Ouaga 2000. Vingt-deux (22) sociétés d'Etat présenteront leurs rapports de gestion et leurs états financiers clos au 31 décembre 2020.

Il a en outre informé le Conseil de la tenue des élections consulaires de la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA-BF) le 30 mai 2021. Le scrutin a permis l'élection de quatre-vingt (80) élus consulaires avec une parité de quarante (40) femmes et de quarante (40) hommes. Cependant, cinq (05) branches d'activités et cinq (05) régions n'ont pas pourvu leurs élus consulaires.

II.5. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a informé le Conseil de l'inauguration de l'abattoir moderne de Ouahigouya, le 26 juin 2021. Cette infrastructure évaluée à 1 755 692 813 FCFA a été financée par l'Etat Burkinabè et le Royaume du Danemark dans le cadre du Programme de croissance économique dans le secteur agricole (PCESA).

II.6. Le ministre de l'Urbanisme, de l'habitat et de la ville a présenté au Conseil un recensement des cas de sinistres observés sur des bâtiments publics depuis le début de la saison des pluies. Il ressort de ce recensement fait sur la base de cas répertoriés par les services techniques de l'administration ainsi que ceux relayés par les médias, plus d'une centaine d'infrastructures endommagées ou dégradées reparties dans au moins douze (12) régions.

Par ailleurs, il a informé le Conseil de la préparation d'un rapport exhaustif sur la situation des bâtiments publics sinistrés par les intempéries en vue de la prise de décisions conséquentes.

III. NOMINATIONS

III.1. NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES

A. AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

- Monsieur Charles Josaphat ZOUNGRANA, Officier, Colonel-Major, est nommé Directeur de Cabinet.

B. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

- Monsieur Gaoussou TOURE, Mle 39 704 C, Inspecteur du trésor, 1ère classe, 14ème échelon, est nommé Inspecteur des finances ;

- Monsieur Cheik Sidi Mohamed KONE, Mle 031 984 C, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 14ème échelon, est nommé Inspecteur général des finances ;

- Monsieur Yemboado Augustin YONLI, Mle 29 737 N, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 12ème échelon, est nommé Conseiller fiscal de Bagrepôle ;

- Monsieur Hugues Pascal ROUAMBA, Mle 44 073 Y, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 15ème échelon, est nommé Directeur régional des impôts du Plateau-Central ;

- Monsieur Youssoufou SAWADOGO, Mle 50 055 T, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 11ème échelon, est nommé Directeur régional des impôts du Sahel ;

- Monsieur Mé Jules KONATE, Mle 51 215 R, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur provincial des impôts des Banwa ;

- Monsieur Salomon KABORE, Mle 200 209 S, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur provincial des impôts du Gourma ;

- Monsieur Wayiouba SAWADOGO, Mle 119 358 S, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur provincial des impôts du Yatenga ;

- Monsieur Georges KABORE, Mle 257 090 P, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur provincial des impôts du Zandoma ;

- Monsieur Arzouma Médard ZOURE, Mle 112 462 K, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Comptable principal des matières du ministère de l'Energie, des mines et des carrières ;

- Monsieur Ragnon Sokoba RAMDE, Mle 235 888 S, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur de la tutelle financière des collectivités territoriales ;

- Monsieur Alfred Jonas TONDE, Mle 111 243 K, Géographe, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur des études spatiales et de l'aménagement du territoire ;

- Monsieur Arouna OUATTARA, Mle 111 334 X, Conseiller des affaires économiques, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur du développement local et régional.

C. AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

- Monsieur Joseph COMPAORE, Mle 110 108 E, Inspecteur de sécurité pénitentiaire principal, 3ème grade, 2ème échelon, est nommé Secrétaire général de l'Ecole nationale de la Garde de sécurité pénitentiaire (ENSP).

D. AU TITRE DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

- Monsieur Victorien BONOU, Mle 58 125 K, Professeur certifié des lycées et collèges, 1ère classe, 10ème échelon, est nommé Chargé de missions ;

- Monsieur Sado TRAORE, Mle 046 281 R, Professeur titulaire, catégorie P1, classe terminale, 1er échelon, est nommé Directeur général du développement des lycées scientifiques, des classes préparatoires et de l'Agrégation de l'enseignement secondaire ;

- Monsieur Bertin TOE, Mle 26 666 T, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 11ème échelon, est nommé Directeur général de la Radiotélévision éducative ;

- Monsieur Sekou Oumar SIDIBE, Mle 50 705 Z, Conseiller pédagogique itinérant, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur de la production à la Direction générale de la Radiotélévision éducative ;

- Monsieur Ousmane COULIBALY, Mle 239 297 G, Assistant en sciences et techniques de l'information et de la communication, 1ère classe, 1er échelon, est nommé Directeur de l'exploitation et de la maintenance à la Direction générale de la Radiotélévision éducative ;

- Madame Pinguedewendé Margueritte Marie SAWADOGO, Mle 87 011 J, Inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle, 1ère classe, 5ème échelon, est nommée Directrice de la formation continue et de la recherche action de l'Institut national des personnels de l'éducation ;

- Madame Claudia Téné OUEDRAOGO/GOUMBRI, Mle 43 317 S, Enseignante, 1ère classe, 12ème échelon, est nommée Directrice du développement des lycées scientifiques ;

- Monsieur Antoine SANON, Mle 57 291 D, Enseignant-chercheur, catégorie P1, 4ème grade, 1er échelon, est nommé Directeur du développement des centres de préparation de l'Agrégation de l'enseignement secondaire ;

- Monsieur Boubacar SORO, Mle 84 889 G, Enseignant-chercheur, catégorie PA', intermédiaire, 2ème échelon, est nommé Directeur du développement des classes préparatoires aux grandes écoles ;

- Monsieur Soumaïla ZORE, Mle 278 848 B, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur des ressources humaines de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation ;

- Monsieur Robert SIMPORE, Mle 25 090 N, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 13ème échelon, est nommé Directeur des études et des stages de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation ;

- Monsieur Nansié SANGARE, Mle 48 520 F, Inspecteur de l'enseignement du premier degré , 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation de la Boucle du Mouhoun ;

- Monsieur Célestin YAMEOGO, Mle 26 459 C, Inspecteur de l'enseignement du premier degré , 1ère classe, 13ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation du Centre-Est ;

- Monsieur Mamourou SANOU, Mle 97 784 B, Inspecteur d'éducation de jeunes enfants, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation des Hauts-Bassins ;

- Monsieur Jean-Marie OUEDRAOGO, Mle 34 548 R, Inspecteur de l'enseignement primaire, 1ère classe, 11ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation du Nord ;

- Monsieur Elhadji BOUBACAR, Mle 34 494 E, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 11ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation du Sahel ;

- Monsieur Guétabamba Albert ZEMBA, Mle 45 606 G, Inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle, 1ère classe, 9ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation du Sud-Ouest ;

- Monsieur Yacouba THIOMBIANO, Mle 80 013 G, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation de l'Est ;

- Monsieur Sidmanegda NANA, Mle 32 568 P, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 12ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation du Plateau-Central ;

- Monsieur Richard Bienvenu BENON, Mle 52 827 L, Inspecteur de l'enseignement du premier degré, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Sissili.

E. AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE

- Madame Hassana TRAORE, Mle 130 587 R, Magistrat, 2ème grade, 1er échelon, est nommée Conseiller technique ;

- Madame Elise OUEDRAOGO/DIENDERE, Mle 49 171 G, Médecin spécialiste en santé publique, catégorie P, 1ère classe, 9ème échelon, est nommée Directrice du développement institutionnel et de l'innovation.

F. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

- Monsieur Tiga Alain OUEDRAOGO, Mle 17 702 Z, Chercheur, catégorie P2, est nommé Conseiller technique, en remplacement de Monsieur Yacouba OUATTARA ;

- Monsieur Koine Maxime DRABO, Mle 29 603 M, Directeur de recherche, catégorie P1, grade terminal, est nommé Délégué général du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) ;

- Madame Annick Lydie Djouma PIKBOUGOUM/ZINGUE OUATTARA, Mle 47 709 B, Professeur certifié de lycées et collèges, est nommée Chargé d'études, en remplacement de Monsieur Man NIGNAN ;

- Monsieur Kiswindsida Roland GUINGUERE, Mle 118 962 X, Administrateur civil, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Chargé d'études, en remplacement de Monsieur Mamadou SANOGO ;

- Monsieur Boureima OUEDRAOGO, Mle 208 063 S, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur de l'administration et des finances du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) ;

- Monsieur Yaké Camille YE, Mle 239 765 J, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur des finances et de la comptabilité du Fonds national pour l'éducation et la recherche (FONER) ;

- Monsieur Tegwendé Armand DAMBRE, Mle 118 968 H, Administrateur civil, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Secrétaire général de l'Université Thomas SANKARA (UTS) ;

- Monsieur Hama MAIGA, Mle 359 201 Y, Conseiller d'intendance scolaire et universitaire, 1ère classe, 1er échelon, est nommé Directeur de l'administration des finances de l'Université de Fada N'Gourma.

G. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

- Monsieur Tarwindé Habib BALIMA, Mle 101 780 F, Ingénieur du génie civil, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur régional des Infrastructures et du désenclavement du Centre-Est.

H. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

- Monsieur Firmin NAGALO, Mle 514 000 J, Sociologue, est nommé Chargé de missions ;

- Monsieur Malick SIMPORE, Mle 76 095 H, Conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Chargé de missions ;

- Monsieur N. Fidèle KABORE, Mle 511 020 S, Economiste/Comptable C03, échelon 07-30, est nommé Chargé de missions ;

- Monsieur Boureima ZONGO, Mle 515 363 Z, Sociologue, est nommé Chargé de missions ;

- Monsieur Timbpidian Fidèle NAGANDA, Mle 225 038 X, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Conseiller technique ;

- Monsieur Pascal DIENDERE, Mle 28 462 B, Conseiller des affaires économiques, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Conseiller technique ;

- Madame Sétou COMPAORE, Mle 130 357 R, Magistrat, catégorie P, 4ème échelon, est nommée Conseiller technique ;

- Monsieur Brahima SORGHO, Mle 241 858 C, Enseignant-chercheur, catégorie P3, est nommé Directeur général du Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB) ;

- Monsieur Bourahima NABI, Mle 212 594 V, Conseiller des affaires économiques, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur général des études et des statistiques sectorielles.

I. MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

- Monsieur Léandre Zéphirin BAKYONO, Mle 113 251 Z, Ingénieur de l'aviation civile, est nommé Directeur général de la Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM).

J. AU TITRE DU MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA VILLE

- Monsieur Néhoun NIGNAN, Mle 150, Economiste, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé cumulativement Secrétaire permanent de la politique nationale du logement et Responsable du Programme budgétaire « accès au logement décent » ;

- Monsieur Hamed dit Patindeba Patric LEGA, Mle 117 353 Y, Economiste planificateur, 1ère classe, 9ème échelon, est nommé Directeur général des études et des statistiques sectorielles cumulativement avec la fonction de Responsable de Programme « Pilotage et soutien des services » ;

- Monsieur Yaya OUATTARA, Mle 237 144 X, Ingénieur géomètre, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Urbanisme, de l'habitat et de la ville de la Boucle du Mouhoun ;

- Monsieur Frédéric SAVADOGO, Mle 237 145 N, Ingénieur géomètre, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Urbanisme, de l'habitat et de la ville du Centre-Ouest ;

- Monsieur Lassané OUEDRAOGO, Mle 92 722 P, Ingénieur en génie-civil, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur régional de l'Urbanisme, de l'habitat et de la ville des Hauts-Bassins.

K. AU TITRE DU MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

- Monsieur Lamine TRAORE, Mle 257 157 R, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Conseiller technique ;

- Monsieur Désiré ZOUNGRANA, Mle 46 441 D, Professeur certifié d'éducation physique et sportive des lycées et collèges, 1ère classe, 9ème échelon, est nommé Inspecteur technique des services ;

- Monsieur Salif ZONGO, Mle 204 602 M, Professeur certifié d'éducation physique et sportive, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Inspecteur technique des services ;

- Monsieur Célestin KABORE, Mle 98 189 F, Professeur certifié d'éducation physique et sportive, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Chargé d'études ;

- Monsieur Natyon Dieudonné SOMA, Mle 111 281 J, Médecin spécialiste de santé publique, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur du suivi médical des sportifs ;

- Monsieur Yombi YAMEOGO, Mle 208 178 Z, Professeur d'éducation physique et sportive, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur de la promotion et du suivi des industries de loisirs ;

- Monsieur Abou TRAORE, Mle 98 186 T, Professeur d'éducation physique et sportive, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur de la promotion et du suivi des industries de sports ;

- Monsieur Abdou Karim SALAMBERE, Mle 32 278 Z, Professeur certifié d'éducation physique et sportive, 1ère classe, 12ème échelon, est nommé Directeur provincial des Sports et des loisirs du Gourma ;

- Monsieur Saïdou OUANGO, Mle 327 697 W, Maître d'éducation physique et sportive, 1ère classe, 1er échelon, est nommé Directeur provincial des Sports et des loisirs du Loroum.

III.2. NOMINATIONS DANS DES GRADES SUPERIEURS

Les personnes dont les noms suivent sont nommées Professeurs titulaires hospitalo-universitaires pour compter du 09 octobre 2020 :

- Monsieur Georges ZONGO, Mle 36 620 C, Maître de Conférences en Philosophie, est nommé Professeur titulaire en Métaphysique à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SH) ;

- Monsieur Boureima OUEDRAOGO, Mle 74 171 E, Maître de Conférences en Sociologie du développement, est nommé Professeur titulaire en Sociologie à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SH) ;

- Monsieur Augustin PALE, Mle 110 907 K, Maître de Conférences en Anthropologie, est nommé Professeur titulaire en Anthropologie à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SH) ;

- Monsieur Séta NABA, Mle 57 094 V, Maître de Conférences en Géologie, est nommé Professeur titulaire en Géologie structurale et cartographie géologique à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SVT) ;

- Madame Pauline BATIONO/KANDO, Mle 28 019 X, Maître de Conférences en Génétique et amélioration des plantes, est nommée Professeur titulaire en Génétique et amélioration des plantes à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SVT) ;

- Monsieur Samuel NAKOLENDOUSSE, Mle 35 683 W, Maître de Conférences en Sciences de la terre, est nommé Professeur titulaire en Hydrogéologie à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SVT) ;

- Monsieur Abdoulaye DJANDE, Mle 47 647 W, Maître de Conférences en Chimie organique, est nommé Professeur titulaire en Chimie : Chimie organique à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SEA) ;

- Monsieur Somdouda SAWADOGO, Mle 104 531 N, Maître de Conférences en Mathématiques appliquées : Contrôle optimal, est nommé Professeur titulaire en Mathématiques appliquées à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SEA) ;

- Monsieur Ousséni SO, Mle 104 532 V, Maître de Conférences en Mathématiques appliquées (Modélisation et simulation numériques), est nommé Professeur titulaire en Mathématiques : Mathématiques appliquées (Modélisation et analyse numérique) à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SEA) ;

- Monsieur Youssouf PARE, Mle 36 625 C, Maître de Conférences en Mathématiques : Mathématiques appliquées, est nommé Professeur titulaire en Mathématiques : Mathématiques appliquées à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SEA) ;

- Madame Mabinty BAYO/BANGOURA, Mle 84 754 H, Maître de Conférences en Chimie minérale : Chimie de coordination, est nommée Professeur titulaire en Chimie : Chimie de coordination : Chimie analytique environnementale à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SEA) ;

- Monsieur Jean François Silas KOBIANE, Mle 41 083 M, Maître de Conférences en Démographie, est nommé Professeur titulaire en Démographie à l'Université Joseph KI-ZERBO (ISSP).

Les personnes dont les noms suivent sont nommées Professeurs titulaires hospitalo-universitaires pour compter du 09 octobre 2020 :

- Madame Assita SANOU/LAMIEN, Mle 34 267 X, Professeur hospitalo-universitaire agrégée en Anatomie pathologique, est nommée professeur titulaire hospitalo-universitaire en Anatomie pathologique à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SDS) ;

- Madame Nessiné Nina KORSAGA/SOME, Mle 104 441 R, Maître de conférences agrégée hospitalo-universitaire en Dermatologie-Vénérologie, est nommée professeur titulaire hospitalo-universitaire en Dermatologie-Vénérologie à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SDS) ;

- Monsieur Mohamed TALL, Mle 207 849 E, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Orthopédie traumatologie, est nommé professeur titulaire hospitalo-universitaire en Orthopédie-Traumatologie à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SDS) ;

- Madame Solange Odile OUEDRAOGO/YUGBARE, Mle 49 181 T, Maître de conférences agrégée hospitalo-universitaire en Pédiatrie, génétique médicale, est nommée Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Pédiatrie et Génétique médicale à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SDS) ;

- Monsieur Maurice ZIDA, Officier, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Chirurgie viscérale, est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Chirurgie viscérale à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SDS) ;

- Monsieur Edgar OUANGRE, Mle 53 438 A, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Chirurgie générale, est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Chirurgie générale à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SDS).

Les personnes dont les noms suivent sont nommées Maîtres de Conférences pour compter du 09 octobre 2020 :

- Monsieur Daouda KOUMA, Mle 59 935 P, Maître-assistant en Psychologie, est nommé Maître de conférences en Psychologie sociale à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SH) ;

- Monsieur Romuald Evariste BAMBARA, Mle 35 169 C, Maître-assistant en Philosophie (éthique, morale et politique), est nommé Maître de conférences en Philosophie (éthique, morale et politique) à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SH) ;

- Monsieur Moumouni ZOUNGRANA, Mle 42 608 X, Maître-assistant en Littérature orale, est nommé maître de conférences en Littérature orale à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/LAC) ;

- Monsieur Hamadou MANDE, Mle 36 329 A, Maître-assistant en Etudes théâtrales, est nommé Maître de conférences en Etudes théâtrales à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/LAC) ;

- Madame Valentine PALM/SANOU, Mle 245 793 M, Maître-assistant en Sciences du Langage, est nommée Maître de conférences en Sciences du Langage à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/LAC) ;

- Monsieur Sénon KANAZOE, Mle 18 275 S, Maître-assistant en Grammaire Française, est nommé Maître de conférences en Grammaire Française à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/LAC) ;

- Monsieur Elisée GOUBA, Mle 207 850 S, Maître-assistant en Mathématiques Appliquées/analyses numériques-modélisation, est nommé Maître de conférences en Mathématiques : Mathématiques Appliquées (Modélisation et analyse numérique) à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SEA) ;

- Monsieur Brahima SORGHO, Mle 241 858 C, Maître-assistant en Chimie des matériaux, est nommé Maître de conférences en Chimie : Chimie des matériaux à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SEA) ;

- Monsieur Seydou OUEDRAOGO, Mle 241 758 U, Maître-assistant en Chimie : Chimie minérale et matériaux inorganiques, est nommé Maître de conférences en Chimie : Chimie minérale (Matériaux inorganiques) à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SEA) ;

- Monsieur Nerbéwendé SAWADOGO, Mle 86 068 M, Maître-assistant en Génétique et Amélioration des plantes, est nommé Maître de conférences en Génétique et Amélioration des plantes à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SVT) ;

- Madame Mamounata BAKO/DIAO, Mle 231 918 K, Maître-assistant en Biochimie-Enzymologie, est nommée Maître de conférences en Biochimie à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SVT) ;

- Madame Wendinpuikondo Rakèta Ella Marie Michèle COMPAORE, Mle 245 781 G, Maître-assistant en Biochimie/Nutrition, est nommée Maître de conférences en Nutrition-Sciences des aliments à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SVT) ;

- Madame Blandine Marie Ivette NACOULMA, Mle 241 853 G, Maître-assistant en Biologie et Ecologie Végétales, est nommée Maître de conférences en Biologie et Ecologie Végétales à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SVT) ;

- Monsieur Moussa COMPAORE, Mle 241 846 E, Maître-assistant en Biochimie (substances naturelles), est nommé Maître de conférences en Biochimie (substances naturelles) à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SVT) ;

- Monsieur Hugues-Roméo BAZIE, Mle 231 917 P, Maître-assistant en Physiologie végétale, est nommé Maître de conférences en Agroforesterie/Ecophysiologie à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SVT) ;

- Monsieur Kounbèsiounè Marius SOMDA, Mle 245 779 M, Maître-assistant en Biochimie-Microbiologie, est nommé Maître de conférences en Biochimie-Microbiologie à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SVT) ;

- Madame Wendkuuni Florencia DJIGMA, Mle 250 660 N, Maître-assistant en Biochimie, Biologie Moléculaire, est nommée Maître de conférences en Biochimie, Biologie Moléculaire à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SVT) ;

- Madame Elise SANON, Mle 119 669 E, Maître-assistant en Phytopathologie, est nommée Maître de conférences en Phytopathologie à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SVT) ;

- Madame Assèta BOUGMA/KAGAMBEGA, Mle 245 733 X, Maître-assistant en Biochimie/Biologie Moléculaire/Microbiologie, est nommée Maître de conférences en Biochimie-Microbiologie à l'Université Joseph KI-ZERBO (UFR/SVT) ;

- Madame Bilampoa GNOUMOU/THIOMBIANO, Mle 231 927 A, Maître-assistant en Démographie, est nommée Maître de conférences en Démographie à l'Université Joseph KI-ZERBO (ISSP).

Emploi de Professeur titulaire :

- Monsieur Idrissa KABORE, Mle 102 930 W, Maître de conférences en Mathématiques discrètes, est nommé Professeur titulaire en Mathématiques : Mathématiques et Informatique à l'Université Nazi BONI (UFR/ST), pour compter du 09 octobre 2020.

Les personnes dont les noms suivent sont nommées Professeurs titulaires hospitalo-universitaires pour compter du 09 octobre 2020 :

- Monsieur Souleymane OUATTARA, Mle 27 416 V, Maître de conférences Hospitalo-universitaire agrégé en Gynécologie-obstétrique, est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Gynécologie-obstétrique à l'Université Nazi BONI (INSSA) ;

- Monsieur Abdoul Salam OUEDRAOGO, Pharmacien militaire, Maître de conférences hospitalo-universitaire agrégé en Bactériologie-virologie, est nommé professeur titulaire hospitalo-universitaire en Bactériologie-virologie à l'Université Nazi BONI (INSSA).

Les personnes dont les noms suivent sont nommées Maîtres de conférences pour compter du 09 octobre 2020 :

- Monsieur Toundé Mesmin DANDJINOU, Mle 45 763 X, Maître-assistant en Mathématiques-Physique chimie (informatique réseaux et télécommunications), est nommé Maître de conférences en Informatique : Informatique, Télécommunications et électronique à l'Université Nazi BONI (ESI) ;

- Monsieur Abdoulaye SERE, Mle 241 866 B, Maître-assistant en Mathématiques-Physique Chimie, spécialité Informatique, est nommé Maître de conférences en Informatique à l'Université Nazi BONI (ESI) ;

- Monsieur Borlli Michel Jonas SOME, Mle 102 929 F, Maître-assistant en Informatique : technologie de l'information appliquée à l'enseignement, est nommé Maître de conférences en Informatique : Base de données web sémantique à l'Université Nazi BONI (ESI) ;

- Monsieur Mindiédiba Jean BANGOU, Mle 239 381 D, Maître-assistant en Sciences naturelles-agronomie, spécialité Biochimie et Chimie des substances naturelles, est nommé Maître de conférences en Biochimie (substances naturelles) à l'Université Nazi BONI (UFR/ST) ;

- Monsieur Kalifa COULIBALY, Mle 245 814 Y, Maître-assistant en Sciences naturelles-agronomie, spécialité Sciences du sol/agro-pédologie, est nommé Maître de conférences en Agro-pédologie à l'Université Nazi BONI (IDR) ;

- Monsieur Vinsoun MILLOGO, Mle 95 799 X, Maître-assistant en Sciences naturelles-agronomie, spécialité Nutrition et management, est nommé Maître de conférences en Productions animales à l'Université Nazi BONI (IDR) ;

- Madame Salimata POUSGA, Mle 204 411 Z, Maître-assistant en Nutrition animale, est nommée Maître de conférences en Nutrition animale à l'Université Nazi BONI (IDR) ;

- Monsieur Mamadou TRAORE, Mle 110 983 Y, Maître-assistant en Sciences naturelles-agronomie, est nommé Maître de conférences en Sciences du sol à l'Université Nazi BONI (IDR) ;

- Monsieur Tégawindé Jérôme YAMEOGO, Mle 245 812 W, Maître-assistant en Sciences naturelles-agronomie, spécialité Agroforesterie et Ecologie, est nommé Maître de conférences en Agroforesterie/Ecologie à l'Université Nazi BONI (IDR) ;

- Monsieur Bilassé ZONGO, Mle 241 867 E, Maître-assistant en Sciences naturelles-agronomie, spécialité Biologie et Ecologie Végétales, est nommé Maître de conférences en Biologie et Ecologie Végétales à l'Université Nazi BONI (IDR).

Les personnes dont les noms suivent sont nommées Maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires pour compter du 11 novembre 2020 :

- Monsieur Kiréopori Michel GOMGMIMBOU, Mle 118 902 G, Maître-assistant hospitalo-universitaire en Biologie moléculaire, est nommé Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Biologie moléculaire à l'Université Nazi BONI (INSSA) ;

- Madame Nafi OUEDRAOGO/OUEDRAOGO, Mle 235 962 V, Maître-assistant hospitalo-universitaire en Physiologie, est nommée Maître de conférences agrégée hospitalo-universitaire en Physiologie à l'Université Nazi BONI (INSSA) ;

- Monsieur Ziemlé Clément MEDA, Mle 80 507 H, Maître-assistant hospitalo-universitaire en Santé publique, est nommé Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Santé publique à l'Université Nazi BONI (INSSA) ;

- Monsieur Salifou GANDEMA, Mle 34 260 N, Maître-assistant hospitalo-universitaire en Rééducation fonctionnelle est nommé Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Rééducation fonctionnelle (Physique et de réadaptation) à l'Université Nazi BONI (INSSA) ;

- Monsieur Salifo SAWADOGO, Mle 29 611 G, Maître-assistant hospitalo-universitaire en Hématologie biologique, est nommé Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Hématologie biologique à l'Université Nazi BONI (INSSA) ;

- Madame Makoura TRAORE/BARRO, Mle 118 899 F, Maître-assistant hospitalo-universitaire en Pédiatrie, est nommée Maître de conférences agrégée hospitalo-universitaire en Pédiatrie, génétique médicale à l'Université Nazi BONI (INSSA) ;

- Monsieur Adama OUATTARA, Mle 91 426 L, Maître-assistant hospitalo-universitaire en Urologie andrologie, est nommé Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Urologie andrologie à l'Université Nazi BONI (INSSA) ;

- Monsieur Richard Wend-Lasida OUEDRAOGO, Mle 249 132 Y, Maître-assistant hospitalo-universitaire en ORL et chirurgie cervico-faciale, est nommé Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Oto-Rhino-Laryngologie et chirurgie cervico-faciale à l'Université Nazi BONI (INSSA).

III.3. NOMINATIONS DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Le Conseil a procédé à la nomination d'Administrateurs et de Présidents aux Conseils d'administration :

- de l'Office national de sécurisation des sites miniers (ONASSIM) au titre du ministère de la Sécurité ;

- des Centres hospitaliers régionaux (CHR) de Tenkodogo, de Gaoua, de Dori, de Dédougou, de Banfora, du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De GAULLE (CHU-CDG), de l'Office de santé des travailleurs (OST), de l'Institut national de santé publique (INSP), de l'Ecole nationale de santé publique (ENSP), du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), des Centres hospitaliers universitaires Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO), de Tengandogo (CHU-T) et Sourô SANOU (CHU-SS) au titre du ministère de la Santé ;

- de l'Institut géographique du Burkina (IGB) et de l'Agence des travaux d'infrastructures du Burkina (AGETIB) au titre du ministère des Infrastructures et du désenclavement ;

- de l'Ecole nationale des eaux et forêts (ENEF) au titre du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique ;

- de l'Office de gestion du Palais des sports Ouaga-2000 (OG-PSO-2000) au titre du ministère des Sports et des loisirs.

A. MINISTERE DE LA SECURITE

Le Conseil a adopté un décret portant nomination des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration de l'Office national de sécurisation des sites miniers (ONASSIM) pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de la Sécurité :

- Monsieur Badieba Youmandia LOMPO, Officier de gendarmerie.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE PERSONNEL DE L'OFFICE NATIONAL DE SECURISATION DES SITES MINIERS (ONASSIM)

- Monsieur Wend Waoga Réné SAWADOGO, N° d'incorporation 48 96, Adjudant de gendarmerie.

B. MINISTERE DE LA SANTE

Le Conseil a adopté trente-trois (33) décrets.

Le premier décret porte nomination des personnes ci-après, Administrateurs représentant l'Etat au Conseil d'administration du Centre hospitalier régional (CHR) de Tenkodogo pour un premier mandat de trois (03) ans.

Au titre du ministère de la Santé :

- Monsieur Issa GUIRE, Mle 206 904 N, Médecin, en remplacement de Monsieur Souleymane KABORE.

Au titre du ministère de la Femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire :

- Monsieur Wend-Pagnagda Roland Omer Thierry KELEM, Mle 53 519 N, Inspecteur d'éducation de jeunes enfants.

Le deuxième décret porte renouvellement de mandat des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration du Centre hospitalier régional (CHR) de Tenkodogo pour une dernière période de trois (03) ans.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS DE L'ETABLISSEMENT

- Monsieur Mathias GUITANGA, Mle 85 608 A, Technologiste biomédical.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-EST

- Monsieur Moro KERE, Président du Conseil régional du Centre-Est.

Le troisième décret porte nomination de Monsieur Issa GUIRE, Mle 206 904 N, Médecin, Président du Conseil d'administration du Centre hospitalier régional (CHR) de Tenkodogo pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le quatrième décret nomme Monsieur Daniel YERBANGA, Mle 224 359 D, Médecin de santé publique, Administrateur représentant l'Etat, au titre du ministère de la Santé au Conseil d'administration du Centre hospitalier régional (CHR) de Gaoua pour un premier mandat de trois (03) ans, en remplacement de Monsieur Albert HIEN.

Le cinquième décret nomme Monsieur Daniel YERBANGA, Mle 224 359 D, Médecin de santé publique, Président du Conseil d'administration du Centre hospitalier régional (CHR) de Gaoua pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le sixième décret porte nomination des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration du Centre hospitalier régional (CHR) de Dori pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LA COMMISSION MEDICALE D'ETABLISSEMENT

- Monsieur Kiswendsida Gaetan Raoul YAOGO, Mle 359 512 W, Médecin généraliste.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS

- Monsieur Joseph LANKOUANDE, Mle 31 443 P, Attaché de santé en pédiatrie.

Le septième décret porte renouvellement de mandat des personnes ci-après, Administrateurs représentant l'Etat au Conseil d'administration du Centre hospitalier régional (CHR) de Dori pour une dernière période de trois (03) ans.

Au titre du ministère de la Santé :

- Monsieur Hamed Sidwaya OUEDRAOGO, Mle 238 832 A, Médecin de santé publique ;

- Monsieur Théophile SANON, Mle 34 273 B, Médecin de santé publique.

Le huitième décret porte renouvellement du mandat de Monsieur Hamed Sidwaya OUEDRAOGO, Mle 238 832 A, Médecin de santé publique, Président du Conseil d'administration du Centre hospitalier régional (CHR) de Dori pour une dernière période de trois (03) ans.

Le neuvième décret porte nomination des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration du Centre hospitalier régional (CHR) de Dédougou pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LA COMMISSION MEDICALE D'ETABLISSEMENT

- Monsieur Salfo ZONGO, Mle 104 184 S, Médecin spécialiste en gynécologie obstétrique.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

- Monsieur Mamadou DRABO, Président du Conseil régional de la Boucle du Mouhoun.

Le dixième décret porte renouvellement du mandat de Monsieur Patrice Ali COMBARY, Mle 37 544 F, Médecin spécialiste en santé publique, Administrateur représentant l'Etat, au titre du ministère de la Santé au Conseil d'administration du Centre hospitalier régional (CHR) de Dédougou pour une dernière période de trois (03) ans.

Le onzième décret nomme Madame Olivia Marie Angèle Awa OUEDRAOGO, Mle 215 919 B, Médecin spécialiste en santé publique, Administrateur représentant l'Etat, au titre du ministère de la Santé au Conseil d'administration du Centre hospitalier régional (CHR) de Banfora pour un premier mandat de trois (03) ans, en remplacement de Madame Zawora Rita ZIZIEN.

Le douzième décret renouvelle le mandat de Madame Téné Marceline YAMEOGO, Mle 111 386 W, Professeur titulaire de médecine interne, Administrateur représentant l'Etat, au titre du ministère de la Santé au Conseil d'administration du Centre hospitalier régional (CHR) de Banfora pour une dernière période de trois (03) ans.

Le treizième décret nomme Madame Olivia Marie Angèle Awa OUEDRAOGO, Mle 215 919 B, Médecin spécialiste en santé publique, Présidente du Conseil d'administration du Centre hospitalier régional (CHR) de Banfora pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le quatorzième décret porte nomination des personnes ci-après, Administrateurs représentant l'Etat au Conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De GAULLE (CHU-CDG) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Au titre du ministère de la Santé :

- Madame Valérie Marcella ZOMBRE/SANON, Mle 53 691 T, Médecin pédiatre, en remplacement de Madame Francine H.K. OUEDRAOGO/DOUAMBA.

Au titre du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale :

- Monsieur Sylvain ZONGO, Mle 247 150 M, Conseiller en gestion des ressources humaines.

Au titre du ministère de la Femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire :

- Monsieur Rahitaba Désiré Romain COMPAORE, Mle 53 480 G, Administrateur des affaires sociales, en remplacement de Monsieur Joanis KABORE.

Le quinzième décret porte renouvellement du mandat de Monsieur Roger BADIEL, Mle 82 404 E, Médecin-pédiatre, Administrateur représentant l'Etat, au titre du ministère de la Santé au Conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De GAULLE (CHU-CDG) pour une dernière période de trois (03) ans.

Le seizième décret porte nomination de Monsieur Roger BADIEL, Mle 82 404 E, Médecin-pédiatre, Président du Conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De GAULLE (CHU-CDG) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le dix-septième décret nomme les personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration de l'Office de santé des travailleurs (OST) pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale :

- Monsieur Soulemane ZONGO, Mle 212 390 L, Inspecteur du travail.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT

- Monsieur Nébili BADOLO, Mle 51 019 X, Technologiste biomédical.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS

- Monsieur Noraogo Jean Bernard SAWADOGO, Gestionnaire des ressources humaines.

Le dix-huitième décret renouvelle le mandat des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration de l'Office de santé des travailleurs (OST) pour une dernière période de trois (03) ans.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de la Santé :

- Monsieur Harouna KADIO, Mle 130 478 K, Magistrat ;

- Monsieur Mamadou DRABO, Mle 42 776 V, Conseiller de santé.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT LES EMPLOYEURS

- Monsieur Ismaël Kiswindsida BIDIGA, Pharmacien ;

- Monsieur Christian Félix OUEDRAOGO, Docteur en mines.

Le dix-neuvième décret renouvelle le mandat de Monsieur Harouna KADIO, Mle 130 478 K, Magistrat, Président du Conseil d'administration de l'Office de santé des travailleurs (OST) pour une dernière période de trois (03) ans.

Le vingtième décret porte nomination des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration de l'Institut national de santé publique (INSP) pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de la Santé :

- Madame Estelle Edith DEMBELE/DABIRE, Mle 80 502 N, Médecin de santé publique, en remplacement de Monsieur Ragnessi Justin SAVADOGO.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'INSTITUT

- Monsieur Halidou TINTO, Mle 57 096 V, Directeur de recherche.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS DE L'INSTITUT

- Monsieur Mamadou OUEDRAOGO, Mle 51 299 B, Technologiste biomédical.

Le vingt-unième décret nomme les personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration de l'Ecole nationale de santé publique (ENSP) pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques :

- Monsieur Dieudonné TIALLA, Mle 241 895 Y, Chercheur.

Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation :

- Monsieur Ousséini DIALLO, Officier, Médecin Colonel-major, Professeur titulaire en radiologie et imagerie médicale.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS DE L'ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE (ENSP)

- Monsieur Ousmane DAO, Mle 54 216 Y, Attaché de santé.

Le vingt-deuxième décret porte nomination des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de l'Economie, des finances et du développement :

- Madame Zara OUEDRAOGO, Mle 35 881 U, Inspecteur du trésor.

Au titre du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale :

- Monsieur Loukoumana ZONO, Mle 104 439 W, Inspecteur du travail.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)

- Monsieur Mohamed Ben Sidy BARRY, Mle 281 422 H, Technologiste biomédical.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES STRUCTURES SANITAIRES PRIVEES

- Madame Yienihama Gloria BERGES/DAMOALIGA, Médecin.

Le vingt-troisième décret porte renouvellement de mandat des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) pour une dernière période de trois (03) ans.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de la Santé :

- Madame Aminata Pagnimdebsom NACOULMA, Mle 257 378 N, Pharmacien spécialiste.

Au titre du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants :

- Monsieur Joseph Aristide TIENDREBEOGO, Officier.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES ASSOCIATIONS DES MALADES

- Monsieur Boureima David KABORE, Avocat.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES ASSOCIATIONS DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES

- Monsieur Djibril DIALLO, Membre de la Fédération des associations des donneurs de sang bénévoles du Burkina.

Le vingt-quatrième décret porte renouvellement du mandat de Madame Aminata Pagnimdebsom NACOULMA, Mle 257 378 N, Pharmacien spécialiste, Présidente du Conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) pour une dernière période de trois (03) ans.

Le vingt-cinquième décret nomme les personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO) pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de la Santé :

- Monsieur Wendlasida Thomas OUEDRAOGO, Mle 109 322 L, Médecin de santé publique, en remplacement de Monsieur Yacouba SAVADOGO.

Au titre du ministère de l'Economie, des finances et du développement :

- Monsieur Idrissa COMPAORE, Mle 41 577 B, Inspecteur du trésor, en remplacement de Madame Ida OUEDRAOGO/PARE.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L'UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

- Monsieur Adama SANOU, Mle 117 492 M, Professeur titulaire en chirurgie générale.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS DE L'ETABLISSEMENT

- Monsieur Nonguema NABY, Mle 51 652 K, Attaché de santé, option anesthésie réanimation, en remplacement de Monsieur Adama OUANGRAOUA.

Le vingt-sixième décret renouvelle le mandat des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO) pour une dernière période de trois (03) ans.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de la Santé :

- Monsieur Eric Nakaossebgandin TOUGOUMA, Mle 51 326 W, Administrateur des hôpitaux et des services de santé.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

- Monsieur Désiré SAWADOGO, Conseiller régional du Centre.

Le vingt-septième décret renouvelle le mandat de Monsieur Eric Nakaossebgandin TOUGOUMA, Mle 51 326 W, Administrateur des hôpitaux et des services de santé, Président du Conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO) pour une dernière période de trois (03) ans.

Le vingt-huitième décret porte nomination des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo (CHU-T) pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de la Santé :

- Monsieur Maliki DJEBRE, Mle 37 230 C, Administrateur des hôpitaux et des services de santé.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO (CHU-T)

- Monsieur Vivien Pascal OUEDRAOGO, Mle 231 94 84 M, Manipulateur d'Etat en électro-radiologie médicale.

Le vingt-neuvième décret porte renouvellement de mandat des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo (CHU-T) pour une dernière période de trois (03) ans.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de la Santé :

- Monsieur Brice Wilfried BICABA, Mle 105 003 V, Médecin de santé publique.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

- Monsieur Wenningoudi Patrick Ludovic LALLOGO.

Le trentième décret porte renouvellement du mandat de Monsieur Brice Wilfried BICABA, Mle 105 003 V, Médecin de santé publique, Président du Conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo (CHU-T) pour une dernière période de trois (03) ans.

Le trente-unième décret nomme les personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire Sourô SANOU (CHU-SS) pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de la Santé :

- Monsieur Watton Rodrigue DIAO, Mle 224 732 G, Médecin.

Au titre du ministère de l'Economie, des finances et du développement :

- Monsieur Paul Windeguibda KABORE, Mle 44 075 W, Inspecteur des impôts.

Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation :

- Monsieur Samdpawindé Macaire OUEDRAOGO, Mle 94 470 B, Professeur titulaire en médecine interne.

Au titre du ministère de la Femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire :

- Monsieur Ali Bémé KONE, Mle 47 766 D, Inspecteur d'éducation spécialisée.

Le trente-deuxième décret renouvelle le mandat des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire Sourô SANOU (CHU-SS) pour une dernière période de trois (03) ans.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de la Santé :

- Monsieur Issaka OUEDRAOGO, Mle 88 255 U, Médecin pédiatre.

Au titre du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale :

- Monsieur Hamidou OUEDRAOGO, Mle 247 155 N, Conseiller en gestion des ressources humaines.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE CONSEIL REGIONAL DES HAUTS-BASSINS

- Monsieur Boyo Jean Célestin KOUSSOUBE, Président du Conseil régional des Hauts-Bassins.

Le trente-troisième décret nomme Monsieur Watton Rodrigue DIAO, Mle 224 732 G, Médecin, Président du Conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire Sourô SANOU (CHU-SS) pour un premier mandat de trois (03) ans.

C. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

Le Conseil a adopté trois (03) décrets.

Le premier décret porte renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Marie DIPAMA, Mle 58 509 X, Enseignant chercheur, Administrateur représentant l'Etat, au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation au Conseil d'administration de l'Institut géographique du Burkina (IGB) pour une dernière période de trois (03) ans.

Le deuxième décret porte nomination des personnes ci-après, Administrateurs représentant l'Etat, au Conseil d'administration de l'Agence des travaux d'infrastructures du Burkina (AGETIB) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Au titre du ministère des Infrastructures et du désenclavement :

- Monsieur Adama OUEDRAOGO, Mle 990 018, Gestionnaire comptable.

Au titre du ministère de l'Economie, des finances et du développement :

- Monsieur Yves Francis NONGANA, Mle 32 100 S, Inspecteur du trésor.

Au titre du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale :

- Monsieur Brahima OUEDRAOGO, Mle 104 654 C, Administrateur des services financiers.

Le troisième décret porte nomination de Monsieur Adama OUEDRAOGO, Mle 990 018, Gestionnaire comptable, Président du Conseil d'administration de l'Agence des travaux d'infrastructures du Burkina (AGETIB) pour un premier mandat de trois (03) ans.

D. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le Conseil a adopté deux (02) décrets.

Le premier décret nomme Monsieur Wendemi dit Charles PAMTABA, Mle 59 016 A, Inspecteur des eaux et forêts, Administrateur représentant le personnel au Conseil d'administration de l'Ecole nationale des eaux et forêts (ENEF) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le second décret renouvelle le mandat des personnes ci-après, Administrateurs représentant l'Etat au Conseil d'administration de l'Ecole nationale des eaux et forêts (ENEF) pour une dernière période de trois (03) ans.

Au titre du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique :

- Monsieur Paul DJIGUEMDE, Mle 31 941 N, Inspecteur principal des eaux et forêts.

Au titre du ministère de l'Economie, des finances et du développement :

- Madame Salamata OUEDRAOGO, Mle 212 607 Y, Conseiller des affaires économiques.

Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation :

- Madame Saran TRAORE, Mle 204 416 C, Maître assistant.

Au titre du ministère de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation :

- Monsieur Aly ROMBA, Mle 91 944 G, Administrateur civil.

E. MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Le Conseil a adopté deux (02) décrets.

Le premier décret porte nomination de Monsieur Zoua SAHOUNA, Mle 111 515 B, Professeur d'éducation physique et sportive, Administrateur représentant l'Etat, au titre du ministère des Sports et des loisirs au Conseil d'administration de l'Office de gestion du Palais des sports Ouaga-2000 (OG-PSO-2000) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le second décret porte nomination de Monsieur Zoua SAHOUNA, Mle 111 515 B, Professeur d'éducation physique et sportive, Président du Conseil d'administration de l'Office de gestion du Palais des sports Ouaga-2000 (OG-PSO-2000) pour un premier mandat de trois (03) ans, en remplacement de Monsieur Jean S. YAMEOGO.

