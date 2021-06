Cote d'Ivoire: N'Gbesso Firmin, délégué départemental PDCI d'Agboville 3 - "Avec Guikahué, les actions engagées (..) ont révélé quelques faiblesses"

Le délégué départemental du Pdci d'Agboville 3 N'gbesso Firmin a confié qu' avec le secrétaire exécutif du parti Maurice Kacou Guikahué, « les actions engagées ces derniers temps ont révélé quelques faiblesses quant à la disponibilité réelle de nos délégations dans les activités majeures du Pdci-Rda sur le terrain ». Il s'est exprimé ainsi le vendredi 11 juin 2021 lors de l'ouverture du séminaire éclaté du Pdci à Agboville.

Les objectifs poursuivis , selon la tenue du séminaire éclaté , est de remobiliser les militants pour la reconquête du pouvoir en 2025 ainsi que le centenaire du parti qui est prévu en 2046. Car reconnaît-il avec le Pr Maurice Kakou Guikahué « les actions engagées ces derniers temps ont révélé quelques faiblesses quant à la disponibilité réelle de nos délégations dans les activités majeures du Pdci-Rda sur le terrain ». Pour lui, c'est un impératif pour le Pdci-Rda d'aller à l'élection présidentielle de 2025 car depuis 2010, son parti n'a plus pris part aux différentes élections présidentielles qui se sont déroulées.

Poursuivant, il a fait savoir que le Pdci va revêtir de nouveaux habits pour paraître au grand jour sous la conduite éclairée de son président Henri Konan Bédié.

«C'est un impératif pour le parti d'aller à l'élection présidentielle de 2025 et la gagner. Et je suis heureux du déroulement des travaux qui viennent de s'achever. Nous avons vu les militants mobilisés et fiers d'être associés à ces présents travaux dont les résultats vont permettre au parti d'aller de l'avant. », a confié à la presse, N'gbesso Firmin. Ouverts le vendredi 11 juin, les travaux du séminaire éclaté du Pdci-Rda se sont achevés le dimanche 13 juin 2021 et a enregistré la participation.

Après la formation des différentes commissions qui ont planché sur 19 sous-thèmes édictés par la direction du parti septuagénaire, N'gbesso Firmin, délégué départemental d'Agboville 3 qu'assistaient Anoma David, Pr Ogni Kanga, ou encore Anoma Hugues, des hauts cadres du parti Pdci-Rda, a exhorté l'ensemble des séminaristes à s'approprier les travaux dudit séminaire.

« C'est un tournant très important de la vie de notre parti. Longtemps, vous avez pensé que le parti n'était pas à votre écoute. Aujourd'hui, le président Henri Konan Bédié vous donne la parole et l'occasion de vous exprimer à travers ces séminaires éclatés qui s'étendent sur toute l'étendue du territoire national. Il faut vous l'approprier. Car si le président Henri Konan Bédié s'est opposé à la liquidation et au sabordage de notre grand parti, vous devez être les remparts et les protecteurs de ce parti qui lui est si cher, lui le digne successeur du président Houphouët Boigny», a laissé entendre N'gbesso Firmin, le patron du parti dans le canton Morié.