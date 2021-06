Cote d'Ivoire: Santé - 3000 kits de dialyse aux insuffisants rénaux de Treichville

Le conseil municipal de Treichville a décidé de venir en aide aux personnes souffrant d'insuffisance rénale dans la commune. Elle a offert, le 16 juin, 3000 kits de dialyse d'une valeur de 5 millions de FCfa à l'Association des dialysés et des insuffisants rénaux de ladite commune.

« La remise de kits de dialyse à nos frères et sœurs atteints d'insuffisance rénale est pour moi un devoir et une responsabilité. Car la maladie les fragilise et la prise en charge reste encore coûteuse pour des personnes qui, en raison de cette maladie, ne sont plus professionnellement actives », a déclaré le maire de Treichville, Albert François Amichia.

Pour lui, en tant que maire de cette commune, l'une de ses responsabilités est de soutenir ses administrés. « Je fais la promesse que nous continuerons cette action et nous assurons tous les malades de la commune de notre présence constante et assidue à leurs côtés. Nous ne vous laisserons pas tomber. C'est notre vocation et nous ne saurons nous y dérober », a promis le premier magistrat de la commune de Treichville.

Le directeur des Services sociaux, culturels et de promotion humaine (Dsscph), Ali Tiero, a souligné que les 73 membres de cette association bénéficieront chacun de trois mois de dialyse. « Cela permettra de soulager les malades eux-mêmes mais également leurs parents parce que la dialyse coûte chère surtout lorsqu'on n'est pas pris en charge par l'État », dit-il.

Mélagne Kacou Sylvestre, président de l'Association des dialysés de Treichville, a, au nom des récipiendaires, traduit sa gratitude au maire et au conseil municipal pour leur soutien constant.