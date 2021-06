Cote d'Ivoire: TIC - Des acteurs nationaux lancent une plateforme de collaboration

La meilleure manière de booster la productivité et la compétitivité des entreprises œuvrant dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (Tic), c'est de fédérer leur vision et de travailler en synergie.

C'est dans cette optique que l'Agence Côte d'Ivoire Pme a initié, avec l'appui de l'agence de coopération allemande Giz, la création d'un cluster Tic. Le projet vise à créer un cadre d'échange et de collaboration entre les acteurs du numérique ivoirien (sphères économiques, académiques et publiques).

L'enjeu est de mettre en place un instrument fort et tourné vers l'innovation technologique capable de répondre aux besoins des marchés locaux et sous-régionaux.

Le cluster Tic a été officiellement lancé récemment à l'hôtel Palm-Club à Cocody. L'événement s'est articulé autour de workshops qui, durant quatre jours, ont permis aux représentants des entreprises parties prenantes d'échanger sur l'opérationnalisation du projet. Les débats ont surtout porté sur les challenges et opportunités du cluster Tic, l'adhésion et la formation des potentiels membres et le plan stratégique de fonctionnement.

Le directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire Pme, Salimou Bamba, a indiqué que les échanges ont pour objectif principal de procéder à la mise en place effective du cluster Tic en Côte d'Ivoire. « Les Tic sont un facteur de compétitivité des entreprises dans le monde. La crise sanitaire du Covid-19 a démontré qu'il est important pour les entreprises d'adapter leur modèle d'affaires et de procéder à une transformation digitale. Le cluster Tic vient donc à point nommé pour favoriser la collaboration entre tous les acteurs du secteur, à savoir les entreprises du numérique, les multinationales, les centres de formation et de financement », a-t-il relevé.

A travers ce projet, a confié Salimou Bamba, Côte d'Ivoire Pme pose un pas supplémentaire et affiche son ambition de leadership en tant que principale agence de l'État de Côte d'Ivoire en charge de l'appui du secteur privé en matière de développement d'entreprises.

Marc Levesque, qui représentait l'agence de coopération allemande Giz, a fait observer que l'initiative de Côte d'Ivoire Pme vise à mettre en lumière le secteur des Tic, qui est très porteur en Côte d'Ivoire, surtout pour la création d'emplois pour les jeunes.