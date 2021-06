Angola: ADRA développe un projet d'atténuation de la sécheresse à Cunene

Ondjiva (Angola) — Six réservoirs d'eau en béton, d'une capacité de 52 000 litres d'eau chacun, ont été construits depuis la première moitié de ce mois, dans la municipalité d'Ombadja, province de Cunene, dans le but de contribuer à l'atténuation de l'impact de la sécheresse dans la vie de la population.

La construction des réservoirs, qui durera six mois, fait partie d'un projet appelé "Cisterna Calçadão Wash" réalisé par l'ONG Action pour le développement rural et l'environnement (ADRA) à Cunene, avec un financement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), budgétisé à 61 millions 891 mille 358 Kwanzas.

Selon Alice Peso, responsable de l'information de l'ADRA à Cunene, les réservoirs sont en cours de construction dans six écoles primaires des communes de Xangongo et d'Ombala-ya-Mungo et couvriront 520 élèves.

Le projet, a-t-il dit, s'appuie sur l'expérience des interventions de l'ADRA sur la résilience climatique et l'atténuation des effets du changement climatique et l'accès à l'eau pour les communautés des municipalités de Humpata et Gambos, dans la province de Huíla.

La municipalité d'Ombadja, à 96 kilomètres de la ville d'Ondjiva, chef-lieu de la province de Cunene, compte 394.964 habitants.

Créée en 1990, l'ADRA est une organisation non gouvernementale qui cherche à contribuer au développement démocratique, social et environnemental.