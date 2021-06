Gambie: Le Parti Démocratique Uni adresse ses félicitations à Alhagi Pap Saine suite à sa victoire au concours du Meilleur Chef d'Entreprise en Afrique

Au nom du Comité Exécutif National, de tous les membres du Parti Démocratique Uni et en mon nom propre, je voudrais adresser mes félicitations les plus profondes à mon cher frère Pap Saine pour sa victoire au concours du Meilleur Chef d'Entreprise dans le domaine des Médias et de la Presse Ecrite.

Cette récente distinction est la dernière d'une série de récompenses que Mr Pap Saine a glanées au cours de sa longue, riche et distinguée carrière en tant que journaliste, rédacteur-en-chef et éditeur. Mr Pap Saine a toujours été un vrai champion de la Liberté d'Expression en Gambie, et ce, depuis qu'il a cofondé en 1991 le journal The Point avec le regretté Deyda Hydara. Pour cette raison, il a été l'objet de persécutions et d'emprisonnements arbitraires par le dictateur Yahya Jammeh.

" Qui a assassiné Deyda? " cette question dénonciatrice est apparue régulièrement sur le mât principal du journal The Point pendant plus d'une décennie, et ce, dans un signe clair et manifeste de bravoure, d'audace et de mépris pour le régime dictatorial de Jammeh.

37 personnes suspectées d'immigration clandestine mises en état d'arrestation par le Département de l'Immigration de la Gambie