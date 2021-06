Sénégal: Coura Sène, Directrice générale de Wave - «Wave est dans le marché pour y rester dans la durabilité»

interview

Installé au Sénégal début 2018, Wave participe à l'effort d'inclusion financière en proposant du cash aux clients, à travers des services de monnaie électronique faciles à utiliser et abordables aussi bien techniquement que financièrement.

Madame la Directrice, peut-on savoir comment Wave Mobile Money s'est installé au Sénégal et qui sont ses initiateurs ?

Wave Mobile Money a été initié par des utilisateurs et clients des services traditionnels de transfert d'argent (un peu comme nous tous) qui à un moment donné ont eu la volonté d'offrir plus de facilités aux usagers des services financiers mobiles. C'est dans cette optique que Wave s'est installé au Sénégal début 2018, en partenariat avec les banques UBA et Ecobank, en offrant des services financiers mobiles radicalement inclusifs et extrêmement abordables. Avant Wave, les co-fondateurs Drew and Lincoln avaient créé Sendwave, le premier service au monde proposant des transferts d'argent internationaux instantanés et sans frais. Ils ont développé Sendwave qui est rapidement devenu le leader des services digitaux de transfert international vers l'Afrique, avant de vendre l'entreprise à WorldRemit pour 500 millions de dollars afin de se concentrer pleinement sur Wave. Wave Mobile Money est soutenu par des investisseurs mondialement réputés tels que Founders Fund, Y Combinator, Partech Africa, Stripe et les co-fondateurs de PayPal.

Vous avez trouvé des concurrents dans l'écosystème local et ouest africain francophone, comment vous vous y prenez pour convaincre les usagers du mobile money à vous choisir ?

Wave est venu apporter des solutions simples aux problèmes rencontrés par les consommateurs des services financiers classiques. Surtout Wave participe également à l'effort d'inclusion financière en proposant aux adeptes du cash, des services de monnaie électronique faciles à utiliser et abordables aussi bien techniquement que financièrement. Nous sommes différents des autres services financiers mobiles car l'inclusion financière est ainsi au coeur de notre proposition de valeurs. En tant que service de mobile money, nous convainquons par d'abord l'expérience client : nos produits sont technologiquement conçus pour offrir au client une réelle simplicité d'utilisation tout en lui garantissant une grande sécurité. Nous utilisons les meilleures technologies au monde en termes de conformité. Nous avons priorisé sur les services quotidiens de base : le transfert d'argent pour soutenir ses proches, le paiement des factures d'utilité publique (eau, électricité, etc.) ou l'achat de crédit téléphonique. Ensuite, un service client accessible gratuitement et très réactif : ayant réellement pour objectif de régler le problème du client dans les plus brefs délais. Enfin, des tarifs imbattables : nos services sont le plus abordables possible pour favoriser l'inclusion financière. Il ne s'agit pas de ne plus se déplacer pour payer ses factures, mais de payer ses factures d'utilité publique sans avoir à payer des frais en plus. Ceci est un exemple parmi d'autres. Ce qu'il faut retenir c'est que notre signature « sa khaliss yay borom » est plus qu'une promesse mais une réelle proposition de valeurs que les Sénégalais ont compris, d'où leur choix d'utiliser nos services.

Certains doutent du service sans frais sur les dépôts et les retraits et au taux exceptionnel de 1% sur les transferts d'argent, sur le long terme. Est-ce vous allez maintenir ce taux ?

Oui et cela est inscrit dans l'Adn de Wave : inclure financièrement tout le monde quels que soient ses moyens et ses niveaux de revenus, tout en offrant des services qui facilitent le quotidien. Nous sommes aujourd'hui une équipe de près d'un millier de personnes totalement dévouées à notre mission et nous proposons aussi des services payants comme le transfert au taux de 1% aux particuliers mais également des services aux entreprises qui peuvent utiliser notre portefeuille de services leur permettant de payer leurs salariés, contractuels et fournisseurs non bancarisés et d'accepter des paiements. Actuellement, Wave Mobile Money est la FinTech connaissant le plus fort taux de croissance en Afrique sub-saharienne et est devenue aujourd'hui le leader du mobile money au Sénégal. Nous maintiendrons le cap car Wave est dans le marché pour y rester dans la durabilité c'est pour cela d'ailleurs que notre proposition de valeurs continue également d'évoluer dans le temps.