Cameroun: Batouri - Elle organise son propre enlèvement

La prétendue otage a organisé son kidnapping lundi dernier, avec trois complices, contre le paiement d'une rançon de 800.000 F. L'arnaque a été mise au jour par la police locale.

Le crime était presque parfait. Mais l'arnaque a été éventrée au cours de l'enquête menée par les éléments de la police de Batouri, dans le département de la Kadey, région de l'Est. Les faits remontent au lundi 14 juin 2021, lorsque dame Assiatou, 32 ans, est enlevée à son domicile situé au quartier Mokolo par des individus non identifiés aux environs de 11h.

Trois heures plus tard, aux alentours de 14h, la victime est libérée contre le paiement d'une rançon de 800 mille F. Elle est conduite pour un débriefing sur les circonstances de son enlèvement et ses conditions de détention au commissariat de la ville. Parallèlement, un suspect de 17 ans, Charles A., reconnu par les riverains est interpellé et confronté à sa prétendue victime.

Très vite, l'adolescent avoue avoir été recruté avec deux autres complices (en cavale au moment où nous mettions sous presse, ndlr) par dame Assiatou, pour jouer les kidnappeurs, contre le paiement d'une prime de 50 mille F chacun. L'exploitation des téléphones permet de retrouver des messages vidéos prétendument envoyés par les ravisseurs.

Dans les images mises en scène, ceux-ci menacent Assiatou d'un couteau si la rançon demandée n'est pas payée rapidement. Ils déclarent notamment vouloir «l'argent de Djibril », beau-frère d'Assiatou et orpailleur. Selon le commissaire divisionnaire Mbiongueri, délégué régional de la Sûreté nationale de l'Est, la prétendue otage avait déjà été victime d'un enlèvement l'année dernière. Elle avait été retrouvée dans un chantier abandonné non loin de son domicile. Aussi, le dénouement de cette nouvelle affaire laisse-t-il planer un air de doute sur cet autre rapt.