Congo-Brazzaville: Festival Au fil des voix 2022 - La 15e édition cible les nouveaux projets musicaux

Dans le cadre de la 15e édition du festival Au fil des voix qui se déroulera du 31 janvier au 18 février 2022 à Paris, en France, les labels et tourneurs du monde entier sont éligibles à une programmation de showcases dont l'appel à candidature se termine en fin août.

Depuis sa création, le festival Au fil des voix rassemble chaque année des centaines de programmateurs et journalistes pour un moment unique aux rythmes des sons du monde entier. L'initiative entend offrir une visibilité aux nouveaux projets des artistes, en lien avec leur actualité discographique. Ainsi, durant la rencontre, les représentations revêtiront le caractère de showcase grâce à la présence de nombreux professionnels du secteur de la musique.

En tant que mini-concert promotionnel permettant à un artiste ou un groupe de se produire devant des professionnels, des journalistes et des invités, ou même dans un lieu ouvert au public, le showcase est une composante essentielle pour une promotion artistique. Le festival Au fil des voix peut donc être un véritable atout pour les artistes issus du continent africain, et particulièrement du Congo, qui ne sont pas connus en France. Le showcase pouvant leur servir d'atteindre un tout nouveau public, de nouveaux fans et même découvrir d'autres savoir-faire.

A en croire le comité d'organisation, les spectacles sont sélectionnés à partir de propositions artistiques liées à une actualité discographique récente, telle la sortie physique d'un album entre février 2021 et janvier 2022. La programmation étant définie par le comité de programmation, sous la direction artistique de Saïd Assadi et Céline Benezeth. « Si la candidature de l'artiste est retenue, il est prévu une participation symbolique de son label à hauteur de 1000 euros et un travail synergique entre le label, le tourneur et le festival », a annoncé le festival sur son site web.

Les inscriptions à la 15e édition du festival sont actuellement en cours et se font via un formulaire à remplir et envoyer en ligne. A cela s'ajoute, entre autres, une sélection représentative du nouveau projet incluant trois fichiers mp3, un document de présentation et une biographie, les dates d'indisponibilité de l'artiste durant la période allant de fin janvier à mi-février 2022, une fiche technique et back-line, deux photos en haute définition.