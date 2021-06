Congo-Kinshasa: Covid-19 - Kinshasa rapporte trois cent sept cas positifs

Selon les données rapportées jusqu'au 16 juin sur la pandémie de covid-19, la RDC a enregistré trois cent cinquante-six nouveaux cas de contamination par le coronavirus dont trois cent sept à Kinshasa, dix-sept au Nord-Ubangi, quatorze au Nord-Kivu, huit au Lualaba, six dans le Haut-Uélé et quatre en Ituri.

La coordination nationale de la riposte à la covid-19 indique que neuf nouveaux décès parmi les cas confirmés ont été notifiés dont huit rapportés dans les centres de traitement de covid-19 de Kinshasa et un au niveau communautaire dans le Haut-Uélé. Le total de cas mortels à la date du 16 juin est de huit cent soixante-six décès. Les analyses de labo ont été faits sur mille neuf échantillons. Depuis la déclaration officielle de la covid-19, le pays a recensé trente-six mille cinq cent soixante-dix-huit cas positifs.

Selon la mise à jour du 16 juin, quatorze patients supplémentaires sont sortis guéris des centres de traitement de covid-19 et aussi parmi ceux qui étaient soignés à domicile, dans les zones de santé de Kinshasa, Le cumul de personnes guéries en RDC est de vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-quatorze. Le taux de guérison est de 76,2%.

S'agissant de la vaccination, les données disponibles ont été fournies jusqu'au 14 juin 2021. Elles indiquent un cumul de trente-cinq mille huit cent quarante-sept personnes déjà vaccinées en RDC avec le vaccin Astra Zeneca depuis le 19 avril.

En semaine 23 (du 7 au 13 juin), on observe une augmentation marquée de la circulation du SARS-CoV-2 à Kinshasa et dans les provinces connues comme les plus actives du pays (Nord-Kivu, Haut-Katanga, Kongo central, Sud-Kivu, Lualaba, Tshopo, Haut-Uélé, etc.), avec une forte pression hospitalière et un nombre croissant des patients en soins critiques, (plus particulièrement à Kinshasa). Le nombre de cas actifs a, quant à lui, triplé au cours des quatre dernières semaines épidémiologiques, passant de 2 000 à plus de 7 000, alors que le taux de létalité enregistre par contre une légère baisse (2,4%), dans l'ensemble du pays.

Dans le contexte de la circulation active des variants préoccupants tels que le Delta (B.1.617.2) dont la contagiosité reste très élevée, il est fortement recommandé que chacun maintienne un niveau élevé d'adhésion à la vaccination et aux mesures individuelles de prévention, de dépistage ainsi que de renforcement des traçages des contacts. Les données cumulées depuis le début de l'épidémie de covid-19 montrent que la capitale de la RDC reste la ville la plus touchée par la circulation du virus SARS-CoV-2 dans le pays, avec 72 % du total de cas, suivie du Nord-Kivu (8,4 %), du Haut-Katanga (6 %), du Kongo central (5,1%), du Sud-Kivu (3%), du Lualaba (3 %).